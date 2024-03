Liam Gallagher & John Squire (Warner Music)

¿Quién le iba a decir al Liam Gallagher de 16 años que tras asistir a un concierto de The Stone Roses y decidir que quería montar un grupo, terminaría formando parte de una de las bandas más grandes del planeta en los 90? A pesar de no haber lanzado nada relevante ya no desde la separación de Oasis en 2009, sino desde… ¿1997? el cantante se ha ganado un estatus casi mitológico entre los seguidores de su país. Sigue reventando aforos, vendiendo discos como churros y se ha convertido en lo que él mismo llama un «RNR STAR GODLIKE RASTA ICON LEGEND BIBLICAL OMNIPRESENT PROPHET SPIRITUAL MAJESTICAL CELESTIAL OPTIMYSTIC BUDDHIST JEDI APPROACHABLE ZEN LOVER HUMBLE» (sic).

Tras el shock inicial que produjo la espantada de su hermano y algunos pasos en falso, ha sabido construir su propia carrera con la que mantiene una cómoda posición en la industria que le permite lujos como grabar con uno de sus héroes, John Squire, uno de los guitarristas más talentosos y desaprovechados de su generación. The Stone Roses lo pudieron ser todo, pero terminaron tirando al traste una ilusionante carrera que al menos nos dejó un debut que se ha convertido en un clásico del rock contemporáneo a la altura de los más grandes.

Como podrán sospechar, no hay mucho espacio para las sorpresas en este Liam Gallagher & John Squire, como tampoco ningún tema memorable que vaya a pasar a la historia. Aún así, dibujará una sonrisa entre los muchos nostálgicos seguidores de uno y el otro, ya que contiene todos los esperados y reconocibles tics, por los que llegamos a admirarles. Diez canciones a medio camino entre las carreras de ambos, una especie de cruce imposible entre John Lennon y Jimmy Page, con la esperada sombra de The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin o The Faces dando cobijo.

Como decimos, Liam Gallagher & John Squire suena a ellos, pero también está lleno de guiños a los ídolos del dúo sin que ello lastre el resultado ni mucho menos. En “I’m So Bored” sablean a los Fab Four, “One Day at a Time” se abre como “Paint it Black” de los Stones (luego se convierte en una canción perdida de Oasis) y el riff de «Love You Forever» es puro Hendrix, pero ello no nos exime del regocijo que sentimos ante joyitas como «Mother Nature’s Song», el momento más The Stone Roses del conjunto, ante el tono melódico de esa «Mars To Liverpool» que conocimos hace unas semanas o el pop cristalino de «Make It Up As You Go Along». También hay alguna que otra rareza, como cuando se ponen blueseros en «I’m a Wheel» y «You’re Not The Only One», registros menos habituales para un Gallagher que sale airoso acompañando a su colega allá donde le quiera llevar.

No sabemos si esta aventura tendrá una segunda parte o si (vaya usted a saber), habrá respuesta con un disco de Ian Brown con Noel Gallagher (risas enlatadas). El caso es que se nota que ambos han pasado un buen rato componiendo estas canciones y nos lo han contagiado al resto. ¿No es eso más que suficiente?

Escucha Liam Gallagher & John Squire