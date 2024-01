Liam Gallagher y John Squire estrenan ‘Mars To Liverpool’

Una de las sorpresas para los nostálgicos del rock de Manchester surgido en los 80 y 90 ha sido sin duda el anuncio del disco conjunto que lanzarán dos de sus leyendas, Liam Gallagher de Oasis y John Squire de The Stone Roses.

El vínculo entre ambos es profundo. Liam Gallagher siempre ha citado haber visto a The Stone Roses en el International 2 de Manchester en 1989 como una experiencia que cambió su vida y le animó a formar una banda, mientras que John Squire salió al escenario acompañando a Oasis en el mítico concierto de Knebworth y volvió a hacerlo junto a Gallagher.

A principios de año compartieron una «Just Another Rainbow» en la que no hay espacio para las sorpresas y hará las delicias tanto de los fans de Oasis, como de los de The Stone Roses. La fusión de dos estrellas de Manchester que aúna la psicodelia sesentera con guitarras a lo Jeff Beck o Jimmy Page, trazos que remiten tanto a The Beatles como a The Who y un Liam Gallagher más Lennon que nunca.

Producida por Greg Kurstin, quien ha estado a cargo de todo el material en solitario de Liam desde su regreso, contiene estructuras más poderosas que las que encontrábamos en sus discos y desde luego, mejoran los dos singles casi póstumos que dejaron los Roses. Ahora conocemos un segundo adelanto, sus primeras fechas y los primeros detalles de lo que será el disco llamado Liam Gallagher John Squire y que saldrá a la venta el próximo 1 de marzo.

«Mars To Liverpool» tiene un tono mucho más melódico que el anterior tema, un sonido de psicodelia sesentera

Escucha ‘Mars To Liverpool’ de Liam Gallagher y John Squire

Estas serán las canciones de ‘Liam Gallagher John Squire’

01 “Raise Your Hands”

02 “Mars To Liverpool”

03 “One Day At A Time”

04 “I’m A Wheel”

05 “Just Another Rainbow”

06 “Love You Forever”

07 “Make It Up As You Go Along”

08 “You’re Not The Only One”

09 “I’m So Bored”

10 “Mother Nature’s Song”