Liam Gallagher – MTV Unplugged (Live At Hull City Hall) (Warner)

Liam Gallagher edita su reciente presentación en el icónico programa MTV Unplugged. Una actuación grabada en el City Hall de Hull, en Yorkshire, Reino Unido el pasado otoño, poco antes de la publicación de su segundo trabajo en solitario Why me? Why not (2019).

Sin espacio para las sorpresas, la nueva entrega del menor de los hermanos que lideraron Oasis suena un poco a lo de siempre, picando de sus dos discos (se abre con “Wall Of Glass” de As You Were (2017)) y rescatando viejos éxitos de su recordada banda, sin aportar destacadas novedades. ¿Lo más destacable? El formato electro acústico que da un nuevo aire a las canciones, las cuerdas de la Urban Soul String Orchestra que engalanan el conjunto y la presencia del guitarrista Paul Arthurs (Bonehead).

En MTV Unplugged (Live At Hull City Hall) nos encontraremos a un Liam algo bajado de revoluciones, que con pasión y entrega sale airoso y aprovecha para presentar su nuevo álbum, representado en la popera “Now That i’ve Found You”, la convincente “Once” o la melódica “One Of Us”. Del esperado lote Oasis, decide tirar de nostalgia y de canciones más emocionantes que los populares singles. Ahí están una “Sad Song” poco habitual en el repertorio del cantante y su antiguo grupo o las convincentes “Cast No Shadow”, “Some Might Say” o “Stand By Me”. Cierra el lote ¡oh, sorpresa! (modo ironía on) “Champagne Supernova”, poniendo el broche a un disco pensado para los old time fans del vocalista.

Escucha Liam Gallagher – MTV Unplugged (Live At Hull City Hall)