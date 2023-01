Libro: Bono – Surrender: 40 canciones, una historia (Reservoir Books)

Bono, líder de U2, se adentra en el mundo editorial con Surrender: 40 canciones, una historia (Reservoir Books), libro de memorias que más allá de la historia en sí de su exitosa banda, ahonda de manera reflexiva en sus memorias y se convierte en un ejercicio de introspección con no pocos toques de humor.

No busquen aquí otra biografía de U2, tienen varias disponibles en sus librerías de confianza, con la interesante U2 por U2 (RBA 2006) por encima de todas. Ya saben, esa obra guiada por el periodista Neil McCormick con los testimonios en primera persona tanto de Bono, como de The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr y su mánager durante gran parte de su carrera, Paul McGuinness. Este generoso volumen que se acerca a las 700 páginas es algo diferente, a pesar de que cada uno de sus cuarenta capítulos esté titulado en base a cuarenta canciones del grupo.

Surrender, más allá de ser un tema incluido en su álbum War (Island, 1983), es un grito del artista contra la mediocridad. En el que se sumerge en su propia vida y nos habla de muchas de las personas que han pasado por ella; de su familia y amigos, a miembros de la industria, o relevantes personalidades como Steve Jobs, Barack Obama, Bill Gates o Nelson Mandela. De su infancia en Dublín, la dolorosa pérdida de su madre con 14 años, del camino emprendido junto a sus compañeros para convertir a U2 en una de las bandas más influyentes e importantes de la música contemporánea, o del Bono activista, implicado en la lucha contra el SIDA y la pobreza extrema.

Una escritura introspectiva que pasa de lo más profundo a lo irreverente y funciona como diario íntimo y revelador. En él no encontraréis mucha información sobre el proceso de composición de las canciones, ni de las horas pasadas en estudios de grabación o sobre escenarios de todo el mundo. Tiene un tinte mucho más filosófico, con no pocas cuestiones acerca de la situación del mundo, la fe o la propia humanidad, sin olvidar a la omnipresente Ali, su mujer, uno de sus grandes pilares. Un libro en el que se muestra consciente del daño que en ocasiones le han hecho su ego y su impulsividad, o donde incluso bromea por cómo algunos de sus seguidores le han dado la espalda y otros no le aguantan. Ahí están el Bono estrella del rock, el bufón, el charlatán, el filántropo o la simple persona.

No sé si Surrender podrá reconciliarte o no con los discos de U2, pero es un ameno e interesante libro para entender qué bulle dentro de uno de los músicos más icónicos y singulares de nuestro tiempo. Una historia autocrítica y divertida, en ocasiones conmovedora, pero realmente apasionante.

Puedes comprar el libro Surrender: 40 canciones, una historia (Reservoir Books), de Bono en la web de su editorial.