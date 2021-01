Libro: Difíciles de manejar (Hard To Handle) – Vida y muerte de The Black Crowes

Si los lectores adquieren este libro, sostendrán, entre sus manos, plutonio radioactivo altamente inestable, es decir, que ninguna de las 400 páginas de dicho volumen causará ni un solo gramo de tedio o de monotonía al comprador rockero. Todo ello explicado, pormenorizadamente, por el que podríamos llamar “el tercer hombre” de The Black Crowes, el batería del grupo Steve Gorman. Éste, con la ayuda del periodista especializado Steven Hyden, no coloca ningún filtro ni ningún edulcorante a sus sensaciones y dicho músico, siempre según su particular versión, rememora así su militancia de casi 20 años dentro de los ampliamente talentosos Crowes; donde éstos pasaban del paraíso musical al averno personal continuamente y en solo cuestión de horas.

Tras las valiosas y recomendables biografías sobre la propia banda de Atlanta, plasmadas en castellano, con autoría de Enrique Miquel (Editorial La Máscara – 1995) y Marc Guitart (Editorial Milenio – 2016), la traducción de Difíciles de Manejar. Vida y muerte de The Black Crowes (Editorial Neo Sounds) ya nos adentra en un nivel todavía mas profundo y detallista dentro de la historia del combo, en cuestión.

Al igual que otros míticos baterías que confesaron, en diversos tomos literarios, sus muy intensas vivencias rockeras como John Densmore (The Doors), Nick Mason (Pink Floyd) o Marky Ramone (The Ramones), un sincerísimo Steve Gorman nos relata los prometedores inicios del proyecto cuando aún se denominaba Mr. Crowe’s Garden en 1987; la llegada al éxtasis popular y creativo del combo estadounidense en la primera mitad de los años 90, donde también conocieron en persona y, de paso, tomaron el testigo generacional de leyendas como ZZ Top, Aerosmith, The Rolling Stones o miembros de Led Zeppelin; pasando por la progresiva y lenta desintegración de los Black Crowes a finales de esa misma década noventera; hasta aterrizar en la reactivación y supervivencia de la agrupación meridional, entre los años 2005 y 2015.

En medio de todo ello, Gorman expone al milímetro, por supuesto, su relación de amor y odio con los eternamente antagónicos e incompatibles entre sí hermanos Chris y Rich Robinson y las cientos y cientos de tempestades de toda índole que estallaron entre ambos; con el mismo baterista y el resto de integrantes, como Johnny Colt, Marc Ford o Eddie Harsch, en mitad de dicha insalubre espiral “anti-todo y anti-todos” provocada por los dos familiares citados. Los numerosísimos episodios con las drogas y el alcohol tampoco faltarán a su habitual cita con el mejor rock and roll y con uno de los máximos exponentes de este género en los últimos 30 años.

Desde 2019 y a pesar de todo, Frank y Jesse James, perdón, quise decir los Robinson Brothers han reformado completamente a The Black Crowes y acudirán a tocar a España en Noviembre de 2021, tras resucitar, de nuevo, a su ya no tan armoniosa y musical compañía sureña. Y es que naturalmente, ya no figura en nómina Steve Gorman, ni él tampoco quiere saber nada de formar parte del “caso Crowes”, desde 2015, y es que, como guinda, a los dos consanguíneos líderes de la turbulenta aunque formidable banda de Georgia no les ha hecho ninguna gracia como salen ambos parados en este libro-dinamita, redactado éste por su ex-batería.

Así pues, la editorial madrileña Neo Sounds y la magnífica y experta traductora Puerto Barruetabeña Díez hicieron posible que Hard to Handle (este encabezamiento hace referencia, precisamente, a una fabulosa versión, de 1990, que los mismos Crowes hicieron del clásico de Otis Redding) se adapte al castellano, tras la edición original en inglés de 2019.

The Black Crowes puede que resulten “difíciles de manejar” pero este catártico libro se hace muy muy fácil de leer: es rockera electricidad de la auténtica la que gozarás en todas sus adictivas hojas.

