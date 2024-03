Libro: Fernando Alfaro – Mundo Turbio (Contra)

«(…) Y las vidas que conocí, empecé a ir escribiendo. El parto doloroso de cada idea o sentimiento, el vómito apestoso de palabras que no miento, me han agotado y ahora me arrastro por el suelo», cantaba Fernando Alfaro en «A morte», tema incluido en el último fragmento (2002) de Los Diarios de Petróleo de Chucho aunque compuesto en 1987. Gráfica descripción de cómo sus vivencias han terminado por conformar la lírica de un cancionero lleno de vida y amenazas.

Quienes conozcan bien al autor manchego se habrán empapado de sus peculiares historias en libros como Sermones en el desierto (2002, Avant Press) de Jota Martínez Galiana; Pequeño Circo (2015, Contra) de Nando Cruz o en ese La luz en sus entrañas. Conversaciones con Fernando Alfaro (2020, Muzikalia) que escribí junto a mi compañero Chema Domínguez; además de en ese experimento itinerante junto a Antonio Arias con el que recorrieron algunas salas de nuestro país reivindicando sus respectivas trayectorias.

Quizá por ello, algunos podíamos partir con cierta ventaja al enfrentarnos a Mundo Turbio, su primera incursión larga en la ficción tras la pequeña novela Pere y María (2020, Muzikalia) sobre los personajes protagonistas de Corazón roto y brillante (2020), o los textos recogidos en Memorias Sónicas (2013, Contra) -donde hablaba de uno de sus discos fetiches (Kicking Against the Pricks (1986) de Nick Cave & The Bad Seeds)-, y Canciones Contadas (2001, Km 1), con su El amor nos separará (de cuajo), inspirado en «Love will tear us apart» de Joy Division.

Se respira cierta familiaridad en la narración de Fernando Alfaro en este Mundo Turbio, aunque funcionará igual de bien entre sus adeptos, que en los recién llegados o en quienes no le conozcan de nada. Nos encontraremos con conocidos pasajes, con mil y una referencias a letras, personajes, canciones y discos, pero de una manera muy diferente a como pensábamos. El autor tiene la pericia de llevarnos por un camino que nos es familiar y de repente, dar un volantazo para adentrarnos en los muy distintos mundos donde habita de ese Ángel Turbio, heterónimo adoptado para la ocasión.

Una suerte de recorrido biográfico lleno de contrastes; entre la ficción y lo real, donde la pasión y el inframundo se dan la mano a través de fogosos encuentros amorosos, drogas duras como aceras, amistad, ciudades inventadas, familia y ese onírico imaginario que nos asalta en sueños, donde personas y caras se entremezclan o intercambian sus roles como constantemente anhelaba Quique San Francisco en su papel de Amanece que no es poco.

Un relato que va de menos a más, cuyas antes citadas referencias parecen algo forzadas en los primeros momentos, aunque terminan encajando y llevándonos a las interesantes direcciones que propone una trama tan peculiar, como reconocible. El libro se completa con la totalidad de sus letras, escritas del tirón y como capítulos en los que veremos todas las conexiones y fuentes de donde parten muchas de las ideas recogidas en estas páginas.

Adéntrate en la mente del monstruo y vive el peligro junto a él. Vivirás más.

Puedes comprar el libro Mundo Turbio de Fernando Alfaro (Contra) en la web de su editorial.