Vivien Goldman no es una advenediza en esto de la crítica musical -siempre adoptando una perspectiva feminista-, y así mismo, ha sido compositora de algunas canciones -todas ellas espléndidas- que fueron reunidas en el álbum Resolutionary (Staubgold, 2016). En este trabajo se compilaban tres canciones propias -la más famosa es “Launderette” grabada en el mismo estudio que el Flowers Of Romance de PIL- además de sus colaboraciones con The Flying Lizards, y su dúo con Eve Blouin bajo el alias de Chantage.

En este notable libro La Venganza De Las Punks: Una Historia Feminista De La Música De Poly Styrene A Pussy Riot (Contra, 2020) nuestra multidisciplinar artista pretende desenterrar del olvido a toda esa horda de mujeres punk que, sin caer en los estereotipos impuestos por el supremacismo patriarcal, crearon música visceral, rebelde, y contestataria. Mujeres que, como cuenta Goldman, quisieron romper el molde establecido para las mujeres, tanto estético como de comportamiento.

El papel de la mujer en los 60 era el de ser una mera groupie que bebía los vientos por el machote que se emborrachaba de focos en los escenarios. Salvo excepciones, el rock era un reducto para expandir testosterona a diestro y siniestro, y el folk, o el pop era el panteón reservado para las féminas.

Viv Albertine, componente de las maravillosas The Slits, comenta en el libro lo siguiente: “Todos los chicos a mi alrededor estaban formando grupos y tenían héroes a los que admirar. Pero yo no tenía a nadie. No quería parecerme a, ni ser, Joni Mitchell. Ni quería ser Fanny. Entonces que me di cuenta de que no necesitaba tener un héroe, podía coger mi guitarra y tocar (…)”. Toda una declaración de intenciones que plantea una cuestión que transversalmente recorre todo el corpus del libro: el punk ha permitido que muchas de estas mujeres se forjen una personalidad propia -no sin esquivar múltiples obstáculos-, una forma de expresión fuera de los márgenes establecidos por la industria musical dominada por el hombre.

El ir a la contra de la mujer estereotipada de los cincuenta –Blondie aparece en el libro como un icono que supo nadar entre dos aguas con astucia, entre la fémina encorsetada y la mujer libre de falsa dulzura-y performar una estética que asumía riesgos: pelos de colores, ropas raídas, querencia por la abolición de los binarismos de género, etc. En estas páginas aparecen personajes, y se glosan someramente las vidas de gente tan importantes como la matriarca Poly Styrene (X-Ray Spex), las Raincoats, las suizas Kleenex, o Au Pairs entre otras muchas.

El punk también permitió crear sinergias de hermandad. Las mujeres que se subían al escenario compartían vivencias, casas okupadas, amores encendidos, lugares de encuentro en donde compartir vivencias y su arte. Un gregarismo que es vital para que el arte pueda transformar la realidad.

Una de las virtudes de este libro de Vivien Goldman es que no focaliza su narrativa desde una óptica occidental, sino que también apuesta por extender sus tentáculos al punk que se hace en otras latitudes. Un género que, si ya tenemos del todo asumido e incluso mercantilizado en occidente, en sitios como la India continúa siendo complicado llevar a buen puerto iniciativas de este tipo. El islam libra batallas continuas contra manifestaciones culturales que no son bien vistas por su ideario religioso. Este es el caso de la condena a muerte bajo la ordenación de la sharia que obligó al grupo Pragaash a interrumpir su carrera. El punk sigue estando en las barricadas, aunque ahora sea un fenómeno que el mainstream haya manipulado para enaltecer al oyente de clase media y blanco. Son luchas que se libran en silencio, otras televisadas como el colectivo de las Pussy Riot que con valentía sacuden conciencias siempre siendo ellas mismas las dueñas de sus cuerpos y acciones.

Puedes comprar La Venganza De Las Punks: Una Historia Feminista De La Música De Poly Styrene A Pussy Riot en la web de la editorial Contra.

Una playlist para cagarte en el patriarcado