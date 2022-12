Libro: Luis Costa – Dance Usted: Asuntos De Baile (Anagrama)

Abre Luis Costa este breve ensayo con un categórico “Me gusta bailar, soy de los que siempre lo ha dado todo en la pista”. Con esta frase expresa una debilidad, y de paso delimita el campo de acción de lo que vendrá después: el baile como catalizador de emociones; como terapia sanadora; como forma de sociabilización; como arma de cambio social y político.

El baile puede ser muchas cosas, ya sea ejecutándolo en pareja, colectivamente, o brincando uno solo en cualquier lugar. Luis Costa lo tiene claro, y por eso en este excelente y escueto ensayo Dance Usted: Asuntos De Baile (Anagrama, 2022) nos narra la evolución del baile a través de la historia.

Es una historia que empieza ya desde que el ser humano logró levantarse sobre dos piernas. A partir de ahí la danza ha servido para amenizar ceremonias de todo tipo (de culto a algún Dios, danzas de guerra, danzas de iniciación…). La vida es una danza. Dance to the end of love.

Al baile viene acociada las diversas(sub)culturas de club, y habría que buscarlas con el advenimiento de la juventud como territorio para transgredir las normas. Los teenagers crearon sus propios códigos de conducta, de vestimenta, y movían las caderas al ritmo de sonidos que les interpelaban. Costa nos habla del cakewalk (danza que se bailaba en las plantaciones del sur de EE. UU), de los locos años veinte y el ragtime, de la aberración que supuso para muchos nazis el swing, del gabba…

La discoteca trajo consigo el espacio necesario para que la gente sociabilizara en un entorno controlado. Ahí también empiezan a surgir los primeros dj’s, de los cuales el autor menciona a unos cuantos: de Ian Samwell del Lyceum francés a Guy Stevens de The Scene; de Larry Levan del Paradise Garage a Frankie Knuckles del Warehouse; de Paul Oakkenfold y la Ibiza imaginaria a Nando Dixkontrol, rey de la mákina catalana. Cada uno, y a su manera, ejercieron de hechiceros de la noche.

Muchos sonidos y bailes, muchas subculturas de club que Luis Costa tiene la virtud de desgranar con una prosa enérgica, apasionada, y con la resolución suficiente para hallar en la concreción la mejor arma pedagógica. Además, viene con una playlist estupenda elaborada por el autor.

