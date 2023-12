Libro: VVAA – Malditos Exiliados (Exile SH Magazine)

Como si fuera la aldea gala de Astérix y Obélix, hay en un rincón de la red un grupo de irredentos amantes de la música que, ajenos a modas y obligaciones, escriben de música y otras artes guiados solamente por su pasión, que no es poca cosa. Ese rincón se llama Exile SH Magazine y es una visita imprescindible para quien quiera acceder a los recovecos menos iluminados pero más brillantes de la actualidad musical.

Sus cinco redactores principales, Jorge García, Juanjo Mestre, Chals Roig, David H. Molina y Joserra Rodrigo, han unido fuerzas para publicar, de manera autogestionada, un libro exquisito titulado Malditos Exiliados. Una idea que nació durante la pandemia, supongo que en aquellas obligadas reuniones online tan habituales en el momento más duro del confinamiento, y que ha cristalizado en 2023 con motivo del 10º aniversario de la revista.

En Malditos Exiliados el staff del Exile han reunido 51 reseñas de discos, la mayoría publicadas en la web aunque alguna de ellas parece ser que escrita específicamente para la ocasión, con un denominador común: hablar de discos poco reconocidos y artistas «malditos». Claro que lo del reconocimiento es bastante subjetivo: seguro que entre los seguidores de la revista no son pocos los que son muy conocedores de nombres como los de Cat Power, Bert Jansch, Link Wray, Richard & Linda Thompson, Micah P. Hinson, M. Ward o Joe Henry, pero hay que reconocer que no son artistas que acaparen portadas ni marquen la actualidad. Además, es muy de agradecer verlos juntos, recuperar reseñas de sus álbumes y hacerles algo de justicia.

Los nombres de aquí también son de los que cuesta ver en las revistas al uso. Nombres muy marcados, como no puede ser menos, por los gustos de los redactores que firman el libro. Hablo de gente como Rafa Berrio, Coppernicus Dreams, Doctor Divago o Fernando Rubio. De nuevo hay que decir que todos ellos resultarán familiares a los seguidores del magazine, pero siempre es de agradecer el esfuerzo por descubrir su obra a quien no la conozca.

Más allá de los nombres y los discos seleccionados, que desde luego son importantes, bien escogidos, y hablan a la perfección de la idiosincrasia del Exile SH Magazine y de la gente que forma la revista, es también muy importante la forma, la escritura, la pasión que los autores ponen en sus textos. Cada uno con su estilo, independiente, sincero e innegociable. Un estilo contagioso, y esto es lo mejor: siempre he dicho que lo más me gustaría que me dijeran de un texto mío es que, al leerlo, a alguien le han entrado ganas de escuchar o recuperar el disco en cuestión. Bueno, pues aquí eso ocurre hasta en 51 ocasiones.

No es fácil escribir sobre música de una manera apasionada y personal, recurriendo a vivencias propias y sin rehuir las filias y fobias personales, y a la vez hacerlo de una forma profesional, didáctica y documentada. Si se decanta la balanza hacia la euforia del aficionado el texto se queda cojo, y si lo hace hacia la fría objetividad documentada, también. En este libro hay un equilibrio que, aunque quizás no sea perfecto al 100%, sí que resulta admirable y enriquecedor. De hecho se agradece que los textos estén escritos desde un prisma muy personal, con las tripas del aficionado pero con la profundidad del erudito y con un afán de compartir, con espíritu divulgador.

Malditos Exiliados es un libro muy recomendable para descubrir artistas y discos de gran calidad pero poco conocidos, y también para dejarse llevar por el entusiasmo y la vehemencia de unos amantes de la música sinceros y libres de ataduras que saben muy bien cómo contagiar su pasión.