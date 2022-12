Lidia Damunt – EX (La Castanya)

De la confusión y las vivencias inconexas de todo lo vivido en la pandemia (y su post) surge de la cabeza de una Lidia Damunt un cancionero que se siente alienado por esa situación. Todo era extrañeza, aunque ahora el recuerdo sean fotogramas borrosos de desolación y ansias de libertad. La portada de EX (La Castanya, 2022) me llevan a esos días de encierro: gestos que repetíamos sin parar, desgana, espacios al aire libre que eran más de postal que otra cosa. Un puto caos.

Lidia se sentía una ex de todo, y este es un disco que sigue sin responder muchas preguntas, quizá porque ya no tienen respuestas, solo dudas planteadas en diez canciones de pop excelentes.

Tras tres años del notable Nacer En Marte (2019), Damunt vuelve a ofrecer un cancionero que ya forma parte de una idiosincrasia muy determinada. Habría que inventar un estilo para SU estilo, su forma de cantar, su manera de rasgar las cuerdas de su guitarra, sus giros rítmicos. Todo, todo es un estilo por asignarle un nombre.

Las melodías están ahí, y ella es una maestra: los ritmos reggae envuelven los contornos de la inicial “El Amor Es”, pero además por ahí anda también Patti Smith. Un comienzo glorioso. Los arreglos de guitarra en “Olvídate De Mí” me recuerdan a los 80, más exactamente a Roddy Frame, y un verso que es como un fogonazo: “Y el sonido que me has dado/ese sonido lo tengo guardado”. El jangle pop vuelve a dar forma a la preciosa “La Pregunta”, y luego en “Cuenta Tus Latidos” nos narra sobre la intimidad del proceso creativo bajo una colcha de ritmos latinos que se enredan con el desgarro eléctrico.

En “EX” hay ecos a “Rodeo Beach”, y es una de mis canciones favoritas de todo su repertorio; se tendría que hablar mucho sobre los malabares que hace con su voz y las repeticiones constantes que hacen que se pare el tiempo y que me divierten en “Tres”, para luego tener una revelación “En Silencio” y aparecerse Molly Nilsson ataviada en látex negro como una sirena varada en La Manga del Mar Menor.

Escucha Lidia Damunt – EX