Estos días se anunciaba un nuevo disco tributo a Leonard Cohen con sus canciones en manos de Iggy Pop, Peter Gabriel y James Taylor entre otros y ayer mismo PJ Harvey lanzaba su versión de «Who By Fire», motivos que aprovechamos para recuperar el estupendo ‘I’m Your Fan. The Songs Of Leonard Cohen’, homenaje que se publicaba en 1991 de la mano de la revista francesa Les Inrockuptibles.

Este es sin duda uno de los álbumes tributo más recordados al menos por nuestra generación. Muchos adolescentes entramos en el universo de Leonard Cohen atraídos por esas versiones hechas por nuestros grupos favoritos: James, The House of Love, Pixies, Nick Cave and the Bad Seeds, R.E.M., Ian McCulloch, Lloyd Cole… fue descubrir y amar canciones, que luego terminaríamos adorando en su versión original. ‘I’m Your Fan. The Songs Of Leonard Cohen’ no está disponible en servicios de streaming y por ello, hemos querido disfrutarlo al completo en este especial Conexiones MZK, en el que volveremos a escuchar sus 18 temas en el mismo orden en el que se concibió.

Escucha el especial recordando ‘I’m Your Fan. The Songs Of Leonard Cohen’

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS y en Google Podcasts, si usas Android.