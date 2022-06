Llega EDP Vilar de Mouros con Iggy Pop, Placebo, Suede, Bauhaus, Gary Numan y más

EDP Vilar de Mouros es el festival con más solera de la península. La primera edición fue en el año 1971 y entre sus cabezas de cartel estaban Elton John y el mítico musico británico Manfred Mann, precursor del sonido Mersey Beat, junto a -claro- The Beatles. Al festival EDP Vilar de Mouros se le considera el festival más antiguo no solo de Portugal, también de la península ibérica, atendiendo al concepto de festival musical al aire libre.

Quizás los precursores del festival nunca llegaron a pensar que este iba a llegar hasta el siglo XXI, siendo una de las referencias a nivel peninsular y también europeo.

Y es que en esta edición el festival está plagado de estrellas y afronta con ilusión el hecho de regresar con su público, después de estar dos años sin celebrarse.

En la edición del 2022 la organización se ha decantado por pocos artistas, pero muy seleccionados, con el fin de que el público pueda ver todos los conciertos. Primando así la calidad a la cantidad, una idea que muchos festivales deberían ir tomando en cuenta.

Como en ediciones anteriores, se pueden adquirir abonos para los tres días con zona de acampada y también por días sueltos.

Este es su cartel por días.

JUEVES 25 DE AGOSTO

PLACEBO

Brian Molko y Stefan Olsdal llevan desde 1994 al frente de Placebo, agitando su particular coctelera de punk, pop, glam… pero sobre todo con lo que hace falta, grandes canciones. Están de gira presentando su último trabajo, Never Let Me Go (Rise records 2022) y este concierto será muy especial, ya que Placebo son una banda muy exitosa y querida en Portugal y España.

SUEDE

Suede hicieron historia simplemente con su primer single, The Drowners (1992), en una época en la que todas las miradas se dirigían al Grunge. Su primer disco homónimo es simplemente una obra maestra. Su carrera posterior no necesita de presentación y sus directos con esa figura – Brett Anderson – capaz de llenar un escenario por sí solo, tampoco. También son una banda muy querida en el festival y su concierto será muy especial.

GARY NUMAN

Considerado uno de los pioneros del synth-pop ha demostrado que no quiere vivir de la nostalgia – aunque con el cancionero que tiene, bien podría- editando en el 2021 su excelente trabajo, Intruder (BMG 2021). Un disco conceptual acerca del mal que el ser humano causa al planeta.

BATTLES

El dúo conformado por Williams y John Stanier no saben de preceptos básicos del rock. Lo suyo no es la ortodoxia ni el camino fácil, así que no es fácil clasificarlos. ¿Post-punk, post-rock, rock progresivo? Qué más da, son Battles.

VIERNES 26 DE AGOSTO

LIMP BIZKIT

La banda de Jacksonville es otra de las grandes formaciones a las que Portugal no les es ajeno. De hecho, fue en Portugal -concretamente en el embalse de Mãe d’Água, en Lisboa- donde la banda de Fred Durst grabó uno de sus videoclips más famosos, Boiler, en 2001. Siguen siendo una referencia de aquello que se vino a llamar Nu-metal y lo demostrarán el EDP VILAR DE MOUROS.

HOOBASTANK

Dicen que para el EDP Vilar de Mouros 2022, Hoobastank prepara una actuación especial que coincide con la celebración de sus 20 años de carrera. Han sacado a pasear Push Pull (2018), el sexto trabajo y el primero desde 2012. En palabras del vocalista Doug Robb, cofundador de la banda: “Pull es el mejor álbum de Hoobastank, lo tomas o lo dejas”, y el primero creado bajo el sello de la discográfica independiente Napalm Records. El resultado es una curiosa mezcla de sonidos e influencias que van desde el rock alternativo de los noventa, pero también al pop y al synth-pop de los ochenta.

TARA PERDIDA

Tara perdida son uno de los símbolos del punk rock de Portugal y están cumpliendo 25 años, por eso su concierto será algo grande. Por supuesto que no se olvidan de su histórico y cofundador vocalista, João Ricas, tristemente fallecido en 2014, por eso su concierto será doblemente especial.

SÁBADO 27 DE AGOSTO

IGGY POP

¿Qué se puede decir de una figura como la Iguana de Detroit, cuando su historia habla por sí misma? Sus incendiarios directos continúan siendo su gran baza y lo demostrará en EDP Vilar de Mouros 2022. En su último trabajo, FREE (Caroline 2019), investiga en el Jazz y la experimentación, aunque también hay cabidas para canciones más digamos, “habituales”, pero tranquilos, viendo vídeos de su reciente gira por Francia, su bestial directo está asegurado.

BAUHAUS

Otros de los que ya estaban en el cartel del festival que se tuvo que suspender, por motivos mundiales, eran los de Peter Murphy. Bauhaus anunciaron que se volvían a reunir en 2019, algo realmente impensables años atrás, teniendo en cuenta las que parecían diferencias insalvables entre algunos de sus miembros. Parece que estas se han ido desvaneciendo en beneficio de unos shows irrepetibles, de los que se quedan en la retina y la cabeza para siempre. Dimos buena cuenta de ellos en el festival angelino, Cruel World; y su directo es a prueba de bombas. El vampiro Peter Murphy oficiará una misa negra repleta de canciones clásicas de la banda

WOLFMOTHER

Puede que sus discos te gusten o no, pero hay algo que a lo que cualquiera se tiene que rendir y es los australianos tienen uno de los mejores directos de Rock, en su estilo, del mundo. Así lo demuestran cada vez que sacan a pasear esa mezcla de psicodelia y hard rock en sus eléctricos shows. Ganaron hasta un Grammy, algo que una banda que, como ellos, comenzó en un garaje, imitando a otras tantas bandas, nunca pudieron soñar.

THE LEGENDARY TIGER MAN

Detrás de ese maravilloso nombre se esconde el portugués Paulo Furtado que, en su proyecto unipersonal como “one man band”, tritura el punk y el blues hasta hacerlos suyos. Sus directos no dejan indiferente y así lo demostrará en la ultima jornada del festival.

