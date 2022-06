Pixies comparten single y dan más datos de su nuevo álbum

Pixies anunciaban hace pocos días el que será su octavo disco de estudio, cuarto trabajo de su nueva etapa creativa, igualando el número que discos que editaron antes de su dolorosa separación en 1992.

Doggerel, sucesor de Beneath The Eyre (2019), será publicado el próximo 30 de septiembre y ha venido acompañado por un documental de seis minutos de duración en el que los miembros de la banda de Boston explican cómo ha sido el proceso de gestación de un trabajo grabado en Guilford Sound, un estudio ecológico en Guilford, Vermont, con la producción de Tom Dalgety.

Según cuenta la banda en su página web: “Doggerel es un disco maduro pero visceral de folk espantoso, pop de salón y rock brutal, perseguido por los fantasmas de los asuntos cotidianos y las indulgencias, enloquecido por las fuerzas cósmicas e imaginando vidas digitales en el más allá donde ningún Dios ha proporcionado uno”.

El guitarrista Joey Santiago dice: “Esta vez hemos crecido. Ya no tenemos canciones de menos de dos minutos. Tenemos pequeños descansos, arreglos más convencionales, pero aún así nuestros giros están ahí”.

Según Black Francis: “Estamos tratando de hacer cosas que son muy grandes, curradas y orquestadas. Me gusta mucho tocar Punk, pero no puedes crear Punk artificialmente. Hay otra manera de hacer esto, hay otras cosas que podemos hacer con esta energía extra especial que estamos encontrando, en esto estamos”.

Esa energía brilla en el nuevo sencillo del álbum ‘There’s A Moon On’, que encaja en el espacio entre los prototipos de guitarras chillonas de Pixies y el clasicismo del rock de corazón.

Escucha ‘There’s A Moon On’ de Pixies

Estas serán las canciones de ‘Doggerel’ de Pixies

1. Nomatterday

2. Vault of Heaven

3. Dregs of the Wine

4. Haunted House

5. Get Simulated

6. The Lord Has Come Back Today

7. Thunder and Lightning

8. There’s A Moon On

9. Pagan Man

10. Who’s More Sorry Now?

11. You’re Such A Sadducee

12. Doggerel