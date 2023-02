U2 estrenan documental en Disney + el 17 de marzo

U2 estrenará el próximo mes un nuevo documental titulado «Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming» en Disney+. El film cuenta con la participación del famoso presentador David Letterman, quien viaja por primera vez a Irlanda para conocer a Bono y The Edge, y los acompaña en una actuación en vivo.

En el documental, Letterman explora la ciudad de Dublín junto a los miembros de la banda y se sumerge en la cultura irlandesa. La cinta es descrita como «en parte película de conciertos, en parte viaje de aventuras, más mucho de Bono y The Edge, con el humor de Dave por todas partes».

El documental será lanzado el 17 de marzo, coincidiendo con el estreno de Songs of Surrender, el último trabajo de la banda irlandesa. Una re-interpretación de algunas de las canciones más icónicas de U2 en su carrera de más de 40 años, como «With Or Without You», «One», «Beautiful Day», «Sunday Bloody Sunday» e «Invisible». El resultado es una grabación completamente nueva de cada tema, con arreglos y, en algunos casos, letras inéditas.

Los 40 temas recién grabados se presentan en cuatro «álbumes» separados, cada uno bajo el nombre de un miembro de la banda. Según The Edge: «Fue emocionante escuchar cómo las canciones interactuaban y determinar el orden de los cuatro álbumes; encontrando segmentos sorprendentes y sintiéndome como un DJ. Una vez que tuvimos los cuatro álbumes distintos, fue fácil ver quién sería el protagonista de cada uno»

Trailer de ‘Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming’ de U2