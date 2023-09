Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee estrenan canción con Bobby Gillespie

Lol Tolhurst, batería y teclista de The Cure desde su nacimiento hasta su salida en 1989 tiene nuevo proyecto musical junto al también batería de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie, y el productor Jacknife Lee.

Los dos veteranos músicos del postpunk y el productor se alían para anunciar Los Angeles, que saldrá el 3 de noviembre a través de Play It Again Sam. El álbum cuenta con una asombrosa lista de cantantes e instrumentistas invitados como James Murphy de LCD Soundsystem, Bobby Gillespie, The Edge, el vanguardista de los derechos civiles Lonnie Holley, Mary Lattimore, la salvaje Arrow de Wilde de Starcrawler y Mark Bowen de IDLES.

Un álbum electrónico de 55 minutos, cimentado en una habilidad rítmica sin igual, enriquecido con una variedad de sintetizadores, guitarras (especialidad de Jacknife) y percusiones complementarias, a menudo acompañadas de cuerdas y metales de primera categoría, para luego ser universalmente retorcido, manipulado y hábilmente esculpido por Lee, con su gorra de súper productor.

Habíamos escuchado «Los Angeles» con la participación de James Murphy de LCD Soundsystem, hoy llega una segunda canción llamada «Ghosted At Home» con la voz de Bobby Gillespie de Primal Scream, que nos lleva de viaje a los tiempos de XTRMTR (2000).

Un tema claustrofóbico y arremolinado de pop industrual que, según Budgie, trata sobre una «relación compleja, peligrosa y psicológicamente dañina». Una nueva muestra de que estamos ante un disco que se aventura como una de las grandes colaboraciones del año.

Comentando el tema, Jacknife Lee dice: “Este fue nuestro intento de ponerle banda sonora a ‘Repulsion’ de Polanski si Serge Gainsbourg y Can estuvieran entre los músicos que tocaban con nosotros. Conseguimos un ritmo, improvisamos sobre él y terminamos con esto. Nuestro objetivo era lograr una sensación de claustrofobia que Bobby captó hábilmente cuando le enviamos el tema. Este es otro ejemplo de cuán sintonizados estábamos con nuestros colaboradores en el álbum a pesar de que a veces estábamos separados de ellos”.

Lol Tolhurst dice: “El primer sonido que escuchas en ‘Ghosted at Home’ es también la primera grabación que hicimos juntos en el área sagrada de Yosemite, y con ella unimos todas nuestras esperanzas y expectativas para la música que estábamos haciendo. Parecía apropiado que el primer instrumento que tocamos en el bosque para nuestro disco fuera también el más antiguo: un tambor”.

Budgie añade: “En la vida es raro escuchar a alguien contar su historia y que la reconozcamos como propia. Es aún más raro cuando esa historia se relaciona con una relación compleja, peligrosa y psicológicamente dañina. Inducir este sentimiento de empatía es quizás el don y la habilidad de un gran letrista y escritor. Bobby Gillespie es uno de esos escritores”.

Escucha ‘Ghosted At Home’ de Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee