Lol Tolhurst (The Cure), Budgie (Banshees) y Jacknife Lee anuncian disco conjunto

Lol Tolhurst, batería y teclista de The Cure desde su nacimiento hasta su salida en 1989 y autor de su biografía CURED, tiene nuevo proyecto musical junto al también batería de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, Budgie, y el productor Jacknife Lee.

Los dos veteranos músicos del postpunk y el productor se alían para anunciar Los Angeles, que saldrá el 3 de noviembre a través de Play It Again Sam. El álbum cuenta con una asombrosa lista de cantantes e instrumentistas invitados como James Murphy de LCD Soundsystem, Bobby Gillespie, The Edge, el vanguardista de los derechos civiles Lonnie Holley, Mary Lattimore, la salvaje Arrow de Wilde de Starcrawler y Mark Bowen de IDLES.

Un álbum electrónico de 55 minutos, cimentado en una habilidad rítmica sin igual, enriquecido con una variedad de sintetizadores, guitarras (especialidad de Jacknife) y percusiones complementarias, a menudo acompañadas de cuerdas y metales de primera categoría, para luego ser universalmente retorcido, manipulado y hábilmente esculpido por Lee, con su gorra de súper productor.

Para acompañar el anuncio, la banda ha compartido un video del tema titular del álbum y su primer sencillo, que cuenta con la participación de James Murphy. Conforme al título, «Los Angeles» es un viaje al oscuro corazón del contemporáneo LaLaLand, la ciudad de su nacimiento, un lugar de posibilidades infinitas pero también un infierno consumido por la enfermedad que, para citar la letra de Murphy en la canción titular, «se devora a sus hijos», donde los sueños se desmoronan, la desigualdad racial prevalece y la falta de vivienda aumenta. A esto se suma la aterradora incertidumbre causada por la pandemia global, que interrumpió y, finalmente, ayudó a la génesis del álbum, así como el terror de la ‘nueva Guerra Fría’ que ha seguido. El resultado es un disco impulsado por el miedo y la tensión, pero cuyos ritmos contundentes, instrumentación ingeniosamente retorcida y destacadas contribuciones vocales ofrecen una liberación a través de la alegría palpable de su creación.

Escucha ‘Los Angeles’ de Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee