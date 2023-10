Los ex Fugazi The Messthetics de gira por nuestro país

The Messthetics es un trío instrumental formado por antiguos miembros de Fugazi, concretamente por la legendaria base rítmica del grupo, el bajista Joe Lally y el batería Brendan Canty, con el guitarrista Anthony Pirog. ¿Qué podemos añadir de los desaparecidos Fugazi que no se haya dicho ya? Sin duda, fueron y siempre serán una de las bandas más influyentes del hardcore y del rock independiente de la historia.

La música de The Messthetics ha sido definida como “jazz punk post hardcore jam”, o lo que es lo mismo; que el trío hace lo que le da la gana, sin fijarse en etiquetas. El caso es que sus conciertos están siempre repletos de energía y ritmos cambiantes y muy locos. Además de que no todos los días se ve historia viva del rock encima de un escenario.

En esta gira, propiciada por Noiraax producciones la banda norteamericana estará acompañada por diferentes grupos.

18 octubre. Madrid. Moby Dick + Loma Baja

19 octubre. Alicante. Sala Stereo + Los Manises, Pionera y Cementeri

20 octubre. Málaga. Sala Marte. + Notes to Myself, Mother´s Cake, Sorry Kin

Entradas aquí.

Foto: Janel Leppin-Pirog