Todo preparado para el único concierto en España de Non Servium

La mítica banda de punk-Oi! Non Servium dará un único concierto en España durante el 2023 y lo hará a lo grande. Están celebrando su veinticinco aniversario y han decidido hacer el concierto más multitudinario de su carrera, en el Wizink Center. Presentarán su nuevo disco Criatura (Panda Artist 2023) y abrirán para ellos en el recinto madrileño la banda Bull Brigade.

No será un concierto al uso, Non Servium han decidido hacer algo muy especial y único, invitando a multitud de amigos a subirse con ellos al escenario, entre otros: Kaos Urbano, Los Chikos del Maiz, Habeas Corpus, Juan de Sociedad Alkoholica, o Miguel de Decibelios. Sin duda, va a ser una noche inolvidable, propiciada por Last Tour.

Será el 13 de octubre en el Wizink Center.

Entradas aquí.