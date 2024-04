Los norteamericanos Eyehategod estarán pronto por aquí

Si hay una banda molesta es Eyehategod. Llevan retratando lo peor de su país desde 1988, o quizás no lo peor, la realidad de un país roto por las desigualdades y las diferencias sociales. Olvídate del “American Way of Life” a la hora de hablar de estas bestias de New Orleans, ellos no se andan con chiquitas ni en sus letras ni en su música.

Aunque a menudo catalogados como una formación arquetípica del sludge metal, sus influencias son variadas y sus composiciones escapan a cualquier etiqueta. Convertidos ahora a cuarteto, lo que les otorga un sonido más crudo, si cabe, la feroz y particular voz de Mike Williams, se mantiene intacta.

En esta ocasión su visita – propiciada por Noise on Tour – solo constará de dos únicas fechas, que son estas

2 de mayo. Madrid. Nazca

5 de mayo. Hondarribia. Psilocybenea

Entradas aquí.