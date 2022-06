Rocío Márquez y Bronquio – Tercer Cielo (Universal)

Sin duda, y a mi parecer, hay dos discos que marcarán este año musical. Por un lado, el Motomami de Rosalía y por otro este disco nacido de la unión entre el productor de música electrónica Bronquio (Santiago Gonzalo) y la cantaora-compositora Rocío Márquez. Ambos discos nacen de la necesidad de estrujar el lenguaje del pop y del folklore para hacer de ellos algo disruptivo, libertario, bastardo. Las dos propuestas formulan una mirada descolonizadora de entender la tradición, unos modos viscerales de boicotear el statu quo y además financiado por dinero de una multinacional. Son dos obras que apelan a trascender, pero no entendido como un arte elevado burgués, sino más bien en crear espacios en donde reasignar y recontextualizar la tradición para propulsarla hacia un futuro se diría que cada vez más ilusorio. Son gestos políticos de resistencia ante la normatividad de un pop lastrado por la nostalgia.

Rocío y Bronquio han hecho un disco que interpela al oyente (o eso espero que haga), y que para quien esto suscribe ha sido una escucha reveladora, llena de estímulos a descifrar. Tercer Cielo (Universal, 2022) ya entra por los ojos al contemplar la misma portada: el rostro de Márquez se confunde con los pliegues de una sábana, aunque también podría interpretarse como el advenimiento de lo que, según escribe Jorge Fernández Gonzalo en su libro sobre David Cronenberg Políticas De La nueva Carne, de una nueva corporeidad (trans)humana que supere las limitaciones impuestas por el cuerpo. En este cancionero salvaje, no hay límites, no hay fronteras, aquí todo se hibrida de forma tan natural que hasta da miedo y puede llegar a saturar los sentidos. ¿Es El Cuarto Cielo? una prolongación de las viñetas sonoras transfiguradas y bellas en su degeneración de los discos de Arca? Quizás no vaya tan mal encaminado.

En las líneas interiores del libreto escritas por Carmen Camacho -una de los artífices de toda esta barbaridad- nos cuenta: “Aquí, la voz, los cuerpos, la respiración, la máquina, el campo magnético. El cordón umbilical del flamenco. El arte del sonido en el tiempo y en nuestro tiempo. La sabiduría vieja que viaja en el ritmo y en la conciencia colectiva. [….] Lo que queda es vivir.” Hermosas palabras que bien definen un cancionero cuyo potencial subversivo lo halla en la tradición para así reelaborarla. Es un siniestro y vital pulso, también, a la discordante industria de la cultura de la escucha que gestiona nuestros gusto en random.

Son diecisiete temas que esculpen una obra detenida en un no-tiempo de extrañeza -nuestro tiempo, sin más- en donde se dan cita diferentes palos tradicionales, autores diversos –Lorca, Unamuno, García Montero, San Agustín– la tradición oral, y un muzak de sonidos turbador. A saber: “Exprimelimones” son bulerías sobre una colcha de bajos uk garage, el autotune disfraza la voz de Rocío Márquez mientras la melodía trota a un ritmo en espiral en “Niña De Sangre”, los sonidos kraut y fronterizos dan forma a “Un Ala Rota”, y en “El Corte Más Limpio” se quedan atrapados en la mente los sonidos de una nueva gramática libidinal misteriosa. Acabo con unas palabras del escritor Grafton Tanner que es aplicable a esta pareja artística: hay autores que prefieren cualquier dolor de la memoria a quedarse mirando el pasado.

