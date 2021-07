Lykke Li reedita Wounded Rhymes con interesantes extras

Han pasado 10 años desde que Lykke Li publicara su segundo disco Wounded Rhymes producido por Bjorn Yttling, bajista del trío Peter Bjorn & John. Para celebrarlo, llega una versión ampliada que incluye maquetas inéditas y remezclas. Podrá disfrutarse en digital este mismo viernes 16 de julio y el 15 de octubre en 2LP.

La nueva edición incluye el disco original y varios temas extra, entre ellos las maquetas inéditas de “Youth Knows No Pain”, “Jerome” y “I Follow Rivers”. Incluye también remezclas de “I Follow Rivers” a cargo de Tyler, The Creator y The Magician.

Estas serán las canciones de la reedición de Wounded Rhymes de Lykke Li

1. Youth Knows No Pain

2. I Follow Rivers

3. Love out of Lust

4. Unrequited Love

5. Get Some

6. Rich Kids Blues

7. Sadness Is a Blessing

8. I Know Places

9. Jerome

10. Silent My Song

11. Made You Move

12. Youth Knows No Pain (The Lost Sessions Full Version)

13. Jerome (The Lost Sessions)

14. I Follow Rivers (The Lost Sessions)

15. I Follow Rivers (The Magician Remix)

16. I Follow Rivers (Tyler, the Creator Remix)