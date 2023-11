The Beaches – Blame My Ex (The Beaches / AWAL Recordings)

Dicen que el rock ha muerto pero no dejan de emerger nuevas bandas, además muchas de ellas integradas sólo por mujeres. Es el caso de The Beaches, una banda originaria de Toronto (Canadá) formada por cuatro chicas jóvenes (ninguna supera los 25 años). Las hermanas Jordan Miller y Kylie Miller, Leandra Earl y Eliza Enman-McDaniel, que dan guitarrazos pop con letras punzantes, divertidas y enérgicas.

Estrenaron su EP debut homónimo, el cual tuvo críticas bastante positivas y en 2014 lanzaron otro material de corta duración, Heights consiguiendo un contrato con Island Records. Pero fue en 2017 cuando presentaron Late Show, el disco con el que oficialmente debutaban, cuando alcanzaron el número uno en la lista Billboard de su país. En 2019 es cuando fueron seleccionadas como invitadas para la gira No Filter Tour 2019 de The Rolling Stones.

La banda abandonó Island Records y es cuando decidieron que su segundo álbum, Blame My Ex, se lanzaría independientemente el pasado septiembre. Su título ya nos adelanta la temática, el desamor. Así, lanzaron su primer sencillo “Blame Brett” inspirado en la dolorosa ruptura de la cantante, Jordan Miller. Un tema pegadizo y bailable con el que Jordan y la banda han podido canalizar ese dolor en una experiencia positiva. Y lo han hecho con una letra que resume esa actitud resentida de modo irónico, dejando claro que está cansada de ser la chica triste y de relaciones con “rockstars”, y avisando de las consecuencias de la ruptura que le hacen tener miedo para abrirse de nuevo a una relación.

Siguiendo la misma línea del disco, sacaron hace un mes el single “What doesn´t kill you makes you paranoid”, probablemente el tema más redondo en cuanto a composición musical. Una canción honesta de desamor y decepción tras una ruptura que resalta la importancia de los amigos y amigas para ayudarte en los momentos difíciles. Comienza con un solo de guitarra y la voz de Jordan, para estallar a continuación con el estribillo con esos riff de guitarra como contraparte nostálgica pero sin perder su tono sarcástico.

Le siguen “Me&Me” un tema más pop pero con letras reivindicativas, reflejando con humor cómo por fin es libre y ha encontrado la calma hasta el punto de querer ser su propia novia (“When I’m with myself, it’s honestly zen/ Might as well be my girlfriend”) y preferir estar como se dice: “mejor sola, que mal acompañada” (Me and me/ Table for me and me/ Hanging with me and me/ Finally free”)

El tema más bailable lleno de sarcasmo es “Everything is boring”, un tema con aires surf-pop acompañado de la melodía de los coros, con letras cínicas y nihilistas que reflejan una vez más la decepción y la dificultad de encontrar un sentido a la vida. También hay alguna bonita balada que muestra la dulce voz de Jordan Miller como “Edge of the earth” o “If a tree falls”, donde refleja su escudo emocional para poder escapar del dolor (“If a tree falls/I don’t wanna hear it/’Cause if I don’t know/I don’t have to feel it”).

The Beaches se presenta como una banda emergente fresca y joven, con un sonido donde mezclan pop rock bailable con toques punk, riffs distorsionados, una enérgica percusión y unas letras que hablan de problemas e inquietudes vitales que conectan con el público. Una banda primeriza y joven pero que dará mucho que hablar.

Escucha ‘Blame My Ex’ de The Beaches