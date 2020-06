Magick Brother and Mystic Sister: tentadores compases de nereidas

“Magick Brother” y “Mystic sister” son las dos primeras canciones del LP de debut, también titulado Magick Brother (1970), del grupo anglo-francés de rock progresivo Gong. A través de esas mismas añejas referencias de “el hermano mágico y la hermana mística” y por medio de esos sonidos astrales, de justo hace 50 años, han hallado su nombre y su inspiración la banda barcelonesa que nos ocupa hoy.

Ellas y ellos, en realidad, se fundaron ya en 2013 y son:

Eva Muntada (voz, piano, órgano, sintetizadores y melotrón)

Xavi Sandoval (guitarra, sitar y bajo, además de mezclas)

Maya Fernández (flauta)

Marc Tena (voz y batería, además de mezclas y masterización)

Además, ha colaborado con el cuarteto Dídac Ruiz, a la percusión africana, en los temas “Waterforms”, “Arroyo del buho”, “Movement 2” e “Instructions for judgment visions”.

Nuevamente, la discográfica John Colby Records (en esta ocasión en co-edición con el sello griego Sound Effects Records), especializada en este tipo de sensaciones sonoro-coloristas (y de la que ya te hablamos en un reportaje anterior en Muzikalia), ha ofrecido respaldo a este jugoso proyecto. Acerca del mismo, los propios músicos implicados lo definen, según sus propias palabras, como “jazz espacial, rock cósmico y bandas sonoras eróticas desde Barcelona”. Se deduce, por lo tanto, que uno de los guiños más evidentes de MB and MS van dirigidos al sonido Canterbury de finales de los años 60, aunque con respecto a imágenes-musas las de la propia Ciudad Condal también son evocadoras para el propio combo, como por ejemplo, el parque de atracciones y la montaña del Tibidabo. De hecho este autoproducido LP, está grabado en los estudios Kosmik Lodge, al lado del conocido Parc Güell.

Desde el pasado 12 de Junio, por lo tanto, ya se puede audicionar dicho álbum, el cual suena como si unas tentadoras sirenas y un convincente Rey Poseidón te invitasen a una muy sedosa y sedante fiesta psicodélica con todos ellos, en el fondo de sus insondables dominios sub-acuáticos, según lo percibo e interpreto yo, de manera muy personal, como oyente.

… y es que, honestamente dicho, el exquisito repertorio de MB and MS (les abrevieremos también así a la formación catalana) es realmente para enmarcar.

Ya con el hábil tema inicial “Utopia”, desconectas completamente de la realidad de manera apacible (esta canción ya fue single de adelanto, en 2019) y te sumerges, de pleno, en la expresión artística propuesta, sobre todo gracias a los irresistibles cantos de nereidas comentados; con ecos también del cineasta Kenneth Anger.

Seguidamente, la sugestiva, misteriosa y cálida “Waterforms” es digna de alguna película “thrilleresca” de Hollywood (y es que los Magick Brother fueron influenciados por el compositor argentino de “soundtracks” americanas Lalo Schifrin), aunque ¿también encajaría en algún film oriental de serie-b donde combaten karatekas?

En tercer lugar tomamos esas mismas coordenadas con ecos del celuloide, ya que la soñadora “The first lights”, sobre todo a través la voz distorsionada de Marc Tena, te regala caricias lisérgicas con efluvios al estilo de Pink Floyd de últimos de los años 60 y primeros de los 70, en concreto de los filmes Zabriskie Point o More. Por otro lado, el psico-soul “Yogi Tea”, el cual también merecería figurar en alguna cinta de Quentin Tarantino, se desarrolla como sencillamente cautivadora y magnética, o dicho de otro modo, es como una medicina que narcotiza todos tus músculos y los mima. En comunión con la naturaleza parece flotar “Arroyo del Buho”, donde sobresalen el ambiental piano de Eva Muntada y la druídica flauta de Maya Fernández; donde dicho último instrumento mentado es como si perteneciera a un amable cuento infantil.

Nos hemos posado en mitad del minutaje y los chicos y chicas de “Magic-Mystic” ya te han arrebatado, sutilmente, las fuerzas de tu cuerpo con su deslizante pócima de compases pero aún resta recorrer la segunda zona de esta epopeya mental, de esta absorbente región musical de límites borrosos. Antes de proseguir, comentaremos que la espiritual portada del álbum la ha efectuado el artista brasileño con influencia neoyorquina, B. Penabranca.

No nos detendremos mucho en aquello de las posibles influencias que les han asociado a este combo del Noreste pero podrían ir desde bandas del periodo 1968-1975, como los irlandeses Mellow Candle o los holandeses The Fool, hasta más actuales como los suecos Dungen. También clásicos ingleses como Soft Machine, Jethro Tull o Caravan podrían adjuntarse, perfectamente, como distintos néctares bebidos por Muntada, Fernández, Sandoval y Tena.

A través del precioso, escurridizo y extraordinario corte “Echoes from the clouds” continuamos este recorrido cromático, el cual hoy disfrutamos a través de Magick Brother and Mystic Sister. La guitarra de Xavi Sandoval aparenta aquí coger algo más de brío y de ligerísima agresividad pero, de nuevo, la dominante y virtuosa flauta de Maya Fernández y las deliciosas voces femeninas lideradas por Eva Muntada te dejan, de nuevo, envuelto en el celestial algodonar que es este tema, en particular y todo este LP, en general.

El efectista funk-soul-bossa nova “Movement 2” mantiene el altísimo “groove” sonoro del LP y los muy convincentes teclados de la propia Eva Muntada que se perfilan en este tema, obtienen aún mucho más protagonismo en la sosegada y también talentosa “Love Scene”. En esta misma “amorosa” melodía , también las seis cuerdas del mismo Xavi Sandoval acaban imponiendo su propio monólogo con un método simpáticamente perezoso (una pizca de Robby Krieger de The Doors resuena en el horizonte); por expresar el halago de algún modo. La jazzística “Instructions for judgement visions” continua insistiendo con la tribal flauta como una de las armas principales de Magick Brother and Mystic Sister y aunque, las lejanas vocalizaciones electrónicas y radiofónicas de Marc Tena guardan su atractivo, el repertorio demanda ya comenzar a terminar debido al riesgo de repetición de esquemas y sensaciones sonoras. Una pizca del poeta extático Timothy Leary asoma aquí también, en este corte.

Como acertado remate ensoñador, antes de retomar la realidad cotidiana, durante los casi 7 minutos de la mutante “Les Vampires” (con refracciones del director de cine Jean Rollin) retornan esas caribeñas voces de sensuales ondinas (¿o son, quizás, unas sensuales amantes de Nosferatu organizando un aquelarre?), las cuales buscan transportarte a una azucarada perdición, igual que le ocurrió al héroe griego Ulises surcando los cuatro vientos con su barco. La parte final de este mismo subyugante tema “draculesco”, de manera sorpresiva, añade un algo de dramático, de escalofriante, de funerario, de fatal, de épico: y así, con este postrero coletazo de contraste, se desvanece ante tus ojos y tus oídos la homogénea y muy bien trenzada jugada homónima de Magick Brother and Mystic Sister. Dicha propuesta, de 10 canciones, es como un hondo y dulcísimo espejismo-quimera, en el que desearás volver a caer y saciarte de él, en más ocasiones, a través de tu reproductor de música

En definitiva, que ya tenemos aquí un inesperado candidato a ser uno de los más enigmáticos, más valerosos, más oníricos, más imaginativos y más impactantes discos de 2020, en España y todo ello, de nuevo, con el apadrinamiento de la disquera John Colby Records; cuya mentalidad psicotrópico-musical y su fichaje de bandas tan cualificadas supone, todo ello, una de las más beneficiosas cosas que le pueden ocurrir a la cultura musicómana de la España actual.

Magick Brother and Mystic Sister en redes sociales:

Facebook

Página de Bandcamp