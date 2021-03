Maika Makovski nos enseña el segundo adelanto de su disco

Maika Makovski acaba de presentar el segundo single de lo que será su nuevo disco MKMK, un trabajo que estará disponible en primavera, concretamente el próximo 28 de mayo.

Hace pocas semanas conocíamos la rockera “Reaching out to you” en el que se hacía acompañar del músico norteamericano Howe Gelb, en lo que era su primer material en cinco años.

Ahora llega “I Live In A Boat”, que según la propia Maika Makovski: “Escribí “I Live in a Boat” cuando dejar estar aislado del mundo era una decisión personal y no una cuestión de salud pública. La canción describe ese sentimiento de aislamiento (vivo en un barco/mar abierto en el corazón de la capital) pero se resuelve en una voluntad fuerte de darle la vuelta a la situación. De ahí que, pese a la temática, suene alegre y enérgico.

“I live in a Boat” representa muy bien el sonido del disco: bruto, analógico, directo… es una canción troncal. Como en “Reachingout to you”, grabamos en Tucson y HoweGelb volvió a colaborar, esta vez al piano, amén de otros músicos de aquí y de allá: James Peters de Orquesta Mendoza, Xarim Aresté, Adrián Seijas, Xisco Rojo.”

El tema viene acompañado de un vídeo con una interpretación en directo para Effecte Collins acompañada de su nueva banda, Mariana Pérez, a la percusión, teclado y voces, Sam Bredikhin, a la batería, teclado y voces, Dani Fernández al bajo y Adrián Martínez a la guitarra.

Te dejamos con el vídeo.