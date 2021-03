El artista francés multidisciplinar de música electronica Lewis OfMan anuncia nuevo EP, Dancy Party, una colección de temas llenos de sintetizadores que verá la luz el 12 de marzo a través de Profil de Face. Incluirá los dos adelantos previos, “Dancy Boy” y “Attitude”, y una nueva canción aún inédita titulada “Las Bañistas”.

Dancy Party es la perfecta banda sonora para la primavera, ya que los días se hacen más largos y los tiempos brillantes son inminentes. Si bien los temas son perfectos para soñar con festivales y bailes en clubes nocturnos, el propio EP fue creado por Lewis solo en la azotea de un pequeño apartamento en Barcelona. Al crear el EP durante la pandemia global, Lewis utilizó la música y los sentimientos que el sonido puede evocar para llenar el vacío dejado por la falta de conexión y contacto humanos.

Sobre el nuevo EP, Lewis dice: “Dancy Party no es sobre una fiesta tal y como la conocemos, es sobre el sentimiento mismo de la fiesta. La sensación de vivir un momento en el que estás 100% seguro de que estás viviendo como siempre has querido. Nunca pensaste en este momento en particular y nunca volverá a suceder exactamente de la misma manera”.

Tomando como inspiración pinturas de artistas famosos para la realización de cada tema, la canción principal del EP, “Las Bañistas”, se basa en la famosa pintura de Picasso de la que toma el nombre la canción. Sobre el tema, Lewis contó: “’Las Bañistas’ es mi representación de mujeres bailando en un ambiente mediterráneo, en una pequeña terraza en un pequeño pueblo junto al mar. Es la sensación de pura alegría y energía que sientes cuando bailas en un momento realmente genial”.

Escucha lo nuevo de Lewis OfMan