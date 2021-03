Last Youth presenta su nuevo tema, ‘no i can’t’

Last Youth es una mezcla de angustia emocional con melodías pop pegadizas, beats alternativos, ganchos de rock tradicional y un toque de estilo new age.

A lo largo de su historia, su sonido ha sido metamorfoseando en algo irónico, sarcástico y con un punto ácido que engancha en cada una de sus letras. Esto mismo prometían desde sus inicios, cuando decidieron escoger el nombre de la banda por la contraseña de WiFi que tenía en su apartamento el líder y front man de la banda Josiah Myers.

Naturales de Columbus (Ohio), la banda viste con un outfit indie pop de fachada que, tras una escucha, queda eclipsada por su interior descarado, fiestero y desgarrador.

Acqustic presenta el nuevo lanzamiento, “no i can’t”, que trata sobre una corta historia de amor que el protagonista tuvo con una chica el pasado otoño.

El artista se inspiró para hacer esta canción en un frío día de diciembre, cuando decidió volver a llamar a la chica para decirle que todavía no estaba listo para volver a querer. En ese momento, se sintió frío y solo, y quiso que esta canción representara esa sensación y ese sentimiento; a la vez que reflejaba también la nostalgia y la energía que se siente cuando estás en el mejor momento de una relación.

Esa nostalgia, se puede sentir en frases como “I wish I met you back in highschool. She’s in that sundress. Why’s she so gorgeous?”, y en la parte que precede al coro.

El puente de la canción, es una liberación de energía total, lo que refleja cómo el cantante quería sacarse todo lo que tenía dentro y seguir adelante con su vida. Este es un tema que trata sobre una historia de amor que, como muchas, no acaba funcionando.