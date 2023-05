Entrevistamos a los organizadores del Beach Riot Fest

Beach Riot Fest un festival independiente que se celebra en la ciudad de Benidorm. En su segunda edición, aunque con las miras puestas en el punk y el hardcore, han decidido abrirse estilísticamente e introducir bandas – en apariencia – bien diferentes y les ha quedado uno de los mejores carteles en su estilo de este año. Han conseguido traerse la gira de despedida de los históricos U.K. Subs, o lograr – en una de sus dos únicas fechas en España – a los rusos Moscow Death Brigade. Además, la presencia femenina en casi el cincuenta por ciento del cartel es otra de sus señas de identidad, algo que muchas citas festivaleras no pueden decir.

Con todo lo que ello implica para una promotora totalmente independiente, Turis, uno de los “capos” y cabeza visible de la histórica promotora A Wamba Buluba, ha logrado sacar unos minutos entre toda la vorágine que supone montar algo como esto; y respondernos a unas preguntas.

En primer lugar, gracias por tu tiempo.

Turis: Gracias a vosotros por dejarnos un espacio en Muzikalia.

Cómo surge Beach Riot Fest y por qué celebrarlo en la ciudad de Benidorm.

Turis: El Beach Riot nació de un concierto que teníamos programado Jorge y yo en Benidorm, que se fue haciendo más grande cada día hasta que entró Guillermo de Ángelus Apátrida en la ecuación y entonces ya planteamos el hacer algo con cara y ojos, esto fue a finales del 2022 y a finales de enero salimos con todo cuando el festival era en abril, viéndolo ahora ¡fue una locura!

En esta segunda edición noto más variedad de estilos musicales que en la primera. ¿Esto ha obedecido a que queríais ampliar un poco el abanico del público del festival, o sentíais la necesidad de abriros estilísticamente?

Turis: Escuchamos muchos tipos de música y queríamos tener a bandas que no sean habituales en todos los festivales, además este año teníamos la suerte de poder contar con algunas que van a decir adiós este año y son bandas clásicas como U.K. Subs, The Meteors o Moscow Death Brigade.

De esto te quería preguntar precisamente, del demoledor cartel que habéis logrado reunir. En primer lugar, quería preguntar por los míticos U.K. Subs. He tenido la oportunidad de entrevistar a Charlie y además de ser un tipo encantador, es una biblia musical. Su presencia es doblemente importante, porque parece que pone fin a su carrera. ¿Cómo habéis conseguido que su despedida forme parte de lo que será la historia del Beach Riot Fest?

Turis: Es un honor despedir a U.K. Subs de los escenarios, para nosotros Charly Harper es un ídolo, con más de 40 años de carrera, muchos discos y no haber parado en todos estos años, es una de las personas más queridas del punk con esa edad, que es muy difícil de conseguir. No estaba prevista la despedida en un principio, surgió sobre la marcha, sabíamos que tampoco iban a alargar demasiado la carrera y no podíamos desperdiciar esta oportunidad, además están en buena forma que no siempre es fácil a sus años.

Otros pesos pesados del line up son los moscovitas Moscow Death Brigade, a los que vimos en la sala Copérnico de Madrid y tienen un directo apabullante. Es la banda, digamos, que más difiere musicalmente del estilo de otros artistas del cartel. Además, solo tienen dos fechas en España, una de ellas en el Beach. ¿Cómo conseguisteis traerlos y cómo creéis que encajan en el festival?

Turis: Los rusos, aunque tengan un estilo diferente al cartel, el espíritu que tienen es bastante punk- hardcore y es con la gente que se suelen codear en los conciertos. Esta banda le puede dar un poco más de amplitud al cartel y no dista tanto del resto de bandas que lo conforman y llegar a un tipo de público diferente que es lo que queremos con este festival.

The Meteors, la banda de Paul Fenech parece que está viviendo una tercera o cuarta juventud. Creo que ahora vive en Los Angeles, al menos el año pasado andaba por allí. Igualmente ¿cómo es negociar con una banda así, para que pueda venir a un festival como el Beach?

Turis: Efectivamente, The Meteors están en una cuarta juventud, tuvieron unos cambios de formación y ahora suena más potente. Paul está muy concienciado de sus giras, no para de tocar por todo el mundo, y para una persona de más de 60 años es una proeza. Desde A Wamba Buluba le hice la última gira y he conectado esta gira con el Beach Riot, porque es un grupo que hace muchos años que no pasan por aquí, es una banda mítica que nos gusta mucho desde muy jóvenes y es un honor tenerlos en el festival.

El line up del festival tiene una alta presencia femenina. Algo que se echa en falta en otros encuentros de este tipo, ya que el rock & roll en todas sus facetas, desgraciadamente, ha sido cosa de hombres durante muchos años y muchas buenas artistas (desde mi punto de vista) se han visto relegadas por esto mismo. Contadnos un poco cómo llegasteis a organizarlo para tener casi el cincuenta por ciento del cartel de artistas femeninas.

Turis: Desde la primera edición es algo que ha sido muy importante para nosotros, no solo a nivel de bandas sino también en el equipo que formamos el festival, en el que prácticamente hay paridad. Hay muy buenas profesionales, hoy en día, en la industria musical y que, en las bandas las formaciones sean únicamente de mujeres o que parte de ellas lo sea, es primordial para ir evolucionando. Igualmente, que venga más público femenino a los conciertos es algo positivo no solo para este festival, para toda la música en general. También este año ha coincidido que las bandas que queríamos estaban en gira y hemos podido contar con todas, algo que no siempre se puede dar.

Además de la música vemos que no faltarán stands de ropa, merchandising, música etc. ¿Habrá stands desde toda España y también sellos discográficos?

Turis: El festival está abierto a todo el país. No hay stands de sellos discográficos, pero no estamos cerrados a que otros años los haya. El festival es conocido, pero quizás no lo suficiente, para según qué sellos o puestos de market que van a otros, pero estamos muy contentos con todo lo que va a haber este año, ha sido un gran paso desde el año pasado.

Algo que también vemos como algo curioso es la inclusión en el cartel de Galactic Demons, artistas que hacen un show muy particular. ¿Nos podéis contar un poco acerca de esto?

Turis: El Beach Riot quiere ser un festival diferente, ofreciendo además de grupos, otras propuestas. Ya habíamos visto el show de Galactic Demons y pensábamos que podría encajar bien, así que entre algunos grupos podremos ver este espectáculo del que no podemos desvelar más porque cada personaje tiene su secreto.

Sois un festival totalmente independiente, en el sentido de que – a priori – no vemos sponsors grandes que os apoyen, como en otras citas musicales. ¿Qué supone hacer un evento así desde la independencia? En lo bueno y en lo malo.

Turis: En lo bueno que puedes configurar el cartel como quieras sin que nadie te diga lo que tienes que hacer, con bandas como las que hemos elegido o meter espectáculos arriesgados como el freakshow. Lo malo es que no tienes un colchón que te pueda ayudar en el caso de que algo no funcione como pensabas, o no llegar a los números para cubrir, pero somos dos personas que llevamos muchos años en esto, organizando giras, conciertos, etc y sabemos el riesgo que puede conllevar, es algo a lo que estamos acostumbrados.

Volviendo al cartel, también vemos a La Elite, el dúo que están dando mucho que hablar y que ha aunado punk y Techno (o como lo quieras llamar) en un solo grupo. Creo que formaciones como ellos han logrado el acercamiento de cierto sector “rockero punk” a otras músicas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo en la etiqueta “nuevo punk”?

Turis: Ahora se ponen demasiadas etiquetas a las bandas, quizás sea esa la manera de denominar su música, pero al final hacen punk mezclado con electrónica y es lo que les está diferenciando y están llegando a muchos lugares con su música, por eso fue otra de las bandas que queríamos incluir para dar variedad de estilos a los asistentes y porque nos gustan mucho.

Ya terminando. ¿Qué creéis que diferencia al Beach Riot de otras citas similares?

Turis: Principalmente el cartel, apostar por bandas que no están en otros festivales, bandas más emergentes, muchos estilos musicales, y grupos como U.K. Subs que llevan muchos años en los escenarios con un directo increíble. Benidorm y la Discoteca KU, una mítica por donde han pasado muchas bandas desde los 70 como Led Zeppelin, además del clima y todas las actividades que hemos añadido este año para que sea un cartel completo y no se asemeje a otros.

Por último. ¿Algo que añadir para los lectores de Muzikalia?

Turis: Daros las gracias de nuevo e invitar a la gente que venga a conocer el festival y descubrir a muchas bandas.

Beach Riot Fest se celebra el 5 y el 6 de mayo en Benidorm. Puedes adquirir las entradas y ampliar la información en su web: https://beachriotfest.com/

Escucha la playlist del Beach Riot Fest 2