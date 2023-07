Belako lanzan su primer tema en castellano, ‘Sangre Total’

Belako volverán a la actualidad el próximo 8 de septiembre con su quinto disco, Sigo Regando. La continuación de Plastic Drama ha venido anticipada por una canción llamada «White Lies«, a la que sigue «Sangre Total», su primera canción en castellano.

Les habíamos oído cantar en inglés, en francés y en euskera, ahora vuelven con un tema caótico y visceral, repleto de sonidos espaciales, que parece un cocktail perfecto entre Crack Cloud, Kortatu y Gang Of Four. Guitarras afiladas y distorsionadas que parecen haber salido de un videojuego, la dulce voz de Cris y una letra sin igual, que reflexiona sobre cómo puede llegar a afectarnos la visión mutilada de los demás sobre nuestra percepción de nosotros mismos. «Tengo miedo de no gustarme, pero prefiero no aburrirme», dice la canción. Ruido sobre ruido, pero divertido y de contrastes.

Escucha ‘Sangre Total’ de Belako

Próximos conciertos de Belako

