Matthew E. White y Lonnie Holley adelantan otro tema de su disco

Matthew E. White y Lonnie Holley comparten una segunda canción de su próximo disco conjunto Broken Mirror: A Selfie Reflection que se publica el 9 de abril a través Spacebomb / Jagjaguwar . Combinando las composiciones de White con las letras y la voz de Holley.

Holley y White pueden parecer colaboradores poco probables, divididos como están por décadas y disciplinas. Holley, de 70 años, se ganó la atención por primera vez como escultor muy alejado del feudo de las bellas artes, utilizando los detritos de la sociedad para crear curiosos bricolajes que transportaban narrativas profundas de orgullo ancestral, dolor duradero y esperanza eterna. Su música , guardada de forma privada en pilas de casetes antes de lanzar su asombroso debut en 2012, Just Before Music , a la edad de 62 años , transmitió esas ideas sobre piezas extemporáneas para teclados prismáticos. Pero en Big Inner y Fresh Blood, White, de 38 años, fue aclamado como uno de los compositores y arreglistas más meticulosos de su generación. Extendiendo su voz ciertamente conmovedora como una sonrisa a través de pequeñas sinfonías de cuerdas, trompas, coros y cabalgatas de percusión, White creó sonidos donde Holley parecía deslizarse dentro de ellos.

Pero la pareja comparte profundas raíces de Alabama: Holley nació en Birmingham, mientras que gran parte de la familia de White permanece al sur de la ciudad, una especie de segundo hogar de la infancia. Más importante aún, Matthew E. White y Lonnie Holley consideran la música como un recipiente misterioso para las nociones impenetrables de dolor, sufrimiento y solidaridad.