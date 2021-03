Metronomy cambian su gira y son remezclados por MGMT

Se cumplen 10 años desde que Metronomy lanzaran su interesante trabajo The English Rivera (2011), un disco que ahora se reedita en un formato especial. La edición décimo aniversario de contará con seis temas inéditos (incluido “Picking Up For You”, recientemente publicado) y verá la luz el 30 de abril a través de Because Music.

Antes de su lanzamiento han sacado a la luz una remezcla a cargo de MGMT de su icónico tema “The Look”. Sobre “The Look”, Joseph Mount cuenta: “Estaba jugando con uno de los teclados de Marion y después de un rato, se me ocurrió la parte que se te queda grabada en la cabeza: el der-de-der-der. Cuatro meses después, terminamos de grabar ‘The Look’ en Londres. Más tarde, recuerdo claramente al periodista Dave Simpson preguntándome sobre la canción después de que la tocáramos por primera vez en el Leeds Cockpit en enero de 2011. Ese fue probablemente el momento en que me di cuenta de que la canción tenía algo. A día de hoy todavía no sé exactamente qué es ese algo, pero cuando tocamos ‘The Look’ en directo y escucho a miles de personas corear la parte de der-de-der-der, a menudo me provoca lágrimas en mis ojos. Realmente es increíble lo que esa canción y todo este álbum han hecho por Metronomy”.

Metronomy también anunció nuevas fechas para su gira por Europa entre marzo y mayo de 2022. La gira incluye tres paradas en España:

04/03/2021 – Madrid (La Riviera)

05/03/2021 – Valencia (Sala Moon)

06/03/2021 – Barcelona (Razzmatazz)

Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes 26 de marzo a las 10 am y puedes adquirirlas aquí.