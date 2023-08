The Mañana Culture presentarán Bravado en Madrid

The Mañana Culture es un grupo formado por burgaleses y madrileños cuya trayectoria arranca en 2020. Inicialmente eran Samuel Peñas (música) y Andrew McAffer (voz y letras). Posteriormente se sumó Miguel Benito (Pete) a la batería. A partir de entonces, cuando se pudo, ya se plantearon actuar en directo. También se pusieron manos a la obra para componer sus propias canciones, que finalmente han dado como fruto un disco que han publicado en 2023: Bravado.

Bravado es un disco que se nutre de los sonidos de los 90, con bandas como Pearl Jam o Echo & The Bunnymen entre las referencias que mencionan, pero que también suena actual. De hecho, podría haber sido grabado en cualquier momento durante los últimos 35 años y no estaría fuera de lugar. The Mañana Culture han elaborado un debut delicioso, bien trabajado, repleto de fuerza contenida y destilada con calma y elegancia. En canciones como «Worst kept secret» esa potencia sale a la luz como un chorro en forma de guitarra, pero en la mayor parte del disco es más bien una fuente que mana poco a poco, suave pero sin pausa.

El próximo 14 de septiembre The Mañana Culture estarán presentando su disco en Madrid, en la sala Uñas Chung Lee, junto a Ciclocéano. Las entradas están ya disponibles en Wegow.

A continuación puedes escuchar Bravado, el primer disco de The Mañana Culture.

