Microsonidos 2020 desvela su programación

Un año más, y con este van trece (o 12 + 1), ya está aquí Microsonidos. De nuevo, 48 noches de conciertos para esta decimotercera edición, por las que pasarán alrededor de 80 bandas, repartidas en cinco salas de Murcia: la Sala Miguel Ángel Clares del Auditorio Víctor Villegas, Sala Spectrum (antigua 12 & Medio), Sala REM, Musik y La Yesería. Alguna noche, como viene siendo habitual en este ciclo, coincidirán varios conciertos en diferentes salas.

Un interesante cartel con bandas confirmadas como: Nada Surf, Airbag, Él Mató A Un Policía Motorizado, Ladilla Rusa, Supersuckers, Hidrogenesse, Vancouvers, Luis Brea, etc.

Grupos de nueva hornada como Side Chick, Presumido, Joven Dolores, Estrella Fugaz, Los Mejillones Tigre, Pantocrator… y algunos que se van consolidando, como Texxcoco o Medalla.

Siendo Microsonidos un festival de pequeño aforo en la mayoría de sus formatos, se sigue apostando también por los conciertos acústicos, aún más reducidos. Así, en el Pub La Yesería, tendrán lugar las actuaciones más “íntimas”, las protagonizadas por Igor Paskual, Nick Garrie y Willy Naves.

Y seguimos apoyando incondicionalmente la escena murciana, como no podía ser de otra forma. Incluyendo en la programación a grupos de la Región, no sólo como invitados o teloneros, sino como cabezas de cartel para la presentación de sus discos recién publicados. En este sentido, dedicamos varios días para la disfrutar de los esperados directos de Carmesí, Pleyel, Parade, Ronnie Lasdunas y El Combo de Arena, Llueve, Capullo!… La vuelta de El Estudiante Larry e Higinio, o nuevos proyectos como The Golden Lips, Pedriñanes 77, Cromo… también acapararán los focos.

Toda la información detallada sobre los artistas, fechas, horarios y precios estará disponible en: www.facebook.com/microsonidos

CALENDARIO DE ESPECTÁCULOS

Esta es la relación de bandas participantes y fechas de las actuaciones confirmadas, en este momento. Probablemente se pueda sumar algún artista más, en una o varias fechas, para completar el cartel. Os informaremos debidamente.

FECHA DÍA SALA GRUPO Ant-Taq€ 18-ene. sábado LA YESERÍA RONNIE LASDUNAS Y EL COMBO DE ARENA 8 €-10 € 24-ene. viernes LA YESERÍA TEXXCOCO / PEDRIÑANES 77 10 €-12 € 25-ene. sábado AUDITORIO V. VILLEGAS CARMESÍ 10 €-12 € 31-ene. viernes LA YESERÍA FÔNAL 8 €-10 € 31-ene. viernes SALA REM LOS ENSAYOS / CAUSTIC ROLL DAVE & MIKE MARICONDA / HIGINIO 10 €-12 € 1-feb. sábado LA YESERÍA IGOR PASKUAL / ANTONIO MADRID & ALBERT MONTREAL DUO 8 €-10 € 1-feb. sábado SALA MUSIK PRESUMIDO 10 €-12 € 6-feb. jueves LA YESERÍA THE BO DEREK´S 10 €-12 € 7-feb. viernes LA YESERÍA SIETE70 8 €-10 € 8-feb. sábado LA YESERÍA LOS INVADERS 6 €- 9 € 13-feb. jueves SALA REM ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO / LLUEVE, CAPULLO! 15 €-18 € 14-feb. viernes LA YESERÍA WILLY NAVES 8 €-10 € 15-feb. sábado LA YESERÍA MARCOS Y MOLDURAS / PANTOCRATOR 9 €-12 € 15-feb. sábado SALA MUSIK JOVEN DOLORES 8 €-10 € 21-feb. viernes SALA REM SUPERSUCKERS / MENA 15 €-18 € 21-feb. viernes LA YESERÍA VALDIVIA / ESTRELLA FUGAZ 9 €-12 € 22-feb. sábado LA YESERÍA PARADE 10 €-12 € 22-feb. sábado SALA MUSIK ATIENTAS / TOULOUSE 9 €-12 € 28-feb. viernes SALA MUSIK ALONDRA GALOPA 8 €-10 € 28-feb. viernes SALA REM LADILLA RUSA 12 €-15 € 28-feb. viernes LA YESERÍA NICK GARRIE 10 €-12 € 29-feb. sábado LA YESERÍA CAMELLOS 10 €-12 € 5-mar. jueves SALA REM NADA SURF 18 €-22 € 6-mar. viernes LA YESERÍA LE VOUYER 6 €- 8 € 6-mar. viernes AUDITORIO V.V. TRAVELLIN´BROTHERS 12 €-15 € 7-mar. sábado LA YESERÍA INGRESÓ CADAVER 8 €-10 € 7-mar. sábado SALA MUSIK RUSTY RIVER / TREMENDO ROAD 8 €-10 € 13-mar. viernes SALA SPECTRUM MEDALLA / MAUSOLEO / CROMO 10 €-12 € 13-mar. viernes SALA REM HIDROGENESSE 12 €-15 € 13-mar. viernes LA YESERÍA SIDE CHICK 10 €-12 € 14-mar. sábado LA YESERÍA DOBLE ELEFANTE 6 €- 9 € 18-mar. miércoles LA YESERÍA EL ESTUDIANTE LARRY 8 €-10 € 18-mar. miércoles SALA MUSIK SIENNA 20-mar. viernes LA YESERÍA WI BOUZ / DEAD BEANS 10 €-12 € 20-mar. viernes SALA REM LOS BENGALA / LOS MEJILLONES TIGRE / STICKY LOVERS 12 €-15 € 20-mar. viernes SALA MUSIK URTAIN / BORJA CASADO & THE SINGLES 21-mar. sábado SALA REM PINPILINPUSSIES / MALA COTTON 12 €-15 € 27-mar. viernes SALA SPECTRUM LUIS BREA Y EL MIEDO / MCCROSKEY / JORGE BAYLE 10 €-13 € 27-mar. viernes LA YESERÍA INTERCEPTORES / LOS ANIMALITOS DEL BOSQUE 8 €-10 € 27-mar. viernes SALA MUSIK THE GOLDEN LIPS / ELURE 7 €- 10 € 28-mar. sábado LA YESERÍA PLEYEL 5 €- 7 € 28-mar. sábado SALA SPECTRUM VANCOUVERS / SHAMAN SHAMAN 12 €-15 € 3-abr. viernes LA YESERÍA AUSTIN SLACK / JAVI BOSQUE 5 €- 7 € 3-abr. viernes SALA SPECTRUM ESPIRICOM / UGATZ / TZETZE 8 €-10 € 3-abr. viernes SALA REM AIRBAG / MARCELO CRIMINAL 12 €-15 € 4-abr. sábado LA YESERÍA THE YELLOW MELODIES 8 €-10 €

Venta de entradas para Microsonidos 2020 en www.ticketea.com, www.wegow.com, www.compralaentrada.com y puntos asociados (Discos Tráfico, Café Ficciones…).

Para las actuaciones del 25 de enero y del 6 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas, se venderán las entradas por los canales habituales del auditorio: la propia taquilla, su web y www.bacantix.com.