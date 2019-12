Suede, nuevo cabeza de cartel del Tomavistas

Tomavistas nos alegra la mañana con la confirmación de Suede. Los de Brett Anderson vuelven a visitarnos para recordarnos la grandeza de The Blue Hour (Warner), su fantástica obra producido por Alan Moulder y con el acompañamiento de una orquesta dirigida por el teclista de la banda Neil Codling y el compositor Craig Armstrong.

Un disco que tan solo habían presentado en la pasada edición del Primavera Sound, Bilbao BBK Live y el Welcome Estrella de Levante y que volverán a traer de vuelta por estas tierras.

El regreso de Suede a nuestro país coincide con la reciente reedición de Head Music (1999) en una edición especial con 4 Cds y otra en un triple LP. Además del disco original remasterizado, contiene todas las caras B de la época, maquetas y versiones alternativas de sus canciones, inéditos, remezclas y un DVD con actuaciones en Top Of the Pops y Later… With Jools Holland.

Tomavistas 2020 llenará de música la capital durante tres días de conciertos que podremos disfrutar en el Parque Enrique Tierno Galván del 21 al 23 de mayo, adelantando la primera jornada al jueves 21 en sesión de tarde.

Además de Suede, el cartel cuenta con la presencia de Jarvis Cocker, Novedades Carminha, Allah-Las, Cate Le Bon, Maika Makovski, León Benavente, El Columpio Asesino, Boy Pablo, Mujeres, Austra, Mikal Cronin, Biznaga, Sen Senra, Las Ligas Menores, Chaqueta de Chándal y Side Chick.

Mas información y entradas, en su web.