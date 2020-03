Miqui Brightside presenta nueva canción, ‘Kelly Kapoor’

El nuevo track de Miqui Brightside se llama “Kelly Kapoor”, un nuevo single en el que cuenta con la colaboración de su amigo y colaborador Kenjamin Franklin. Un tema de 117 BPMs inspirado en la edad dorada de las series y que lleva el título de un personaje de una de sus series favoritas, The Office.

Según comenta el propio Miqui Brightside: “No dejaba de darle vueltas a la idea de que la época grande del cine se quedó atrás y que la gente ha desarrollado tal pasión por las series que se acerca casi a la obsesión. Yo, personalmente, formo también parte de ese grupo de gente y, pensando en The Office, me vino a la cabeza la idea de alguien que se enamora de un personaje de ficción, de una personalidad que solo existe en la pantalla.

Empecé con el beat y sabía que tenía que representar un punto de locura, así que empecé de primeras con el bombo y le añadí un arpegiador que le acompañara hasta el final. Posteriormente hablé con mi amigo Ken y le expliqué la idea de los vocales, que se tenían que centrar en una persona que admitía estar volviéndose loca al enamorarse de alguien que no existe. El tema salió muy fluido y con un punto club que me encantó. Al terminar de grabar nos sentamos a hablar de The Office y otras series que estábamos viendo, así que el círculo se completaba.”

“Kelly Kapoor” presenta también un original vídeo grabado y editado también por Brightside, que recorre su universo interior sin olvidar la serie que ha inspirado el track, entre otros muchos detalles.

Miqui Brightside es una de las promesas de la electrónica en España. Poco a poco ha ido abriéndose paso con un estilo muy personal, mezclando hiphop con sintentizadores y altas velocidades de bpm, el cuál le ha llevado a pinchar en salas de Mexico, USA, Francia o UK y a compartir sus sets en sitios como Trill en Razzmatazz, la Sala X de Sevilla, el Dabadaba en Donosti, entre otros.

A pesar de ello, ha sido recientemente cuando ha decidido dar un giro a su perfil como productor, sacando sus propios temas y colaborando con artistas como Mishii (Damed Squad), Adriana Proenza o Akacia, cuyo tema publicó Majestic Casual y supera ya las 300k reproducciones en Spotify.