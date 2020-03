Love Division – Ultraviolence (Autoeditado)

Siempre es un fastidio que los discos bisagra publicados entre finales de un año y principios del siguiente queden en el olvido; suelen ser ignorados entre la vorágine de listas con lo mejor de cada año de por medio. Es por ello que me aventuro a contar para esta casa las virtudes de un disco publicado en diciembre del año pasado, a unos meses de todo el ruido que generan dichos listados.

Me estoy refiriendo al último trabajo de Love Division, Ultraviolence, banda formada en Nueva York por Ricardo de Abiaga en la pasada década. Desde que les conocí con The Velvet Revolution (09), no he dejado de seguir los pasos de su sudorosa propuesta de rock and roll sin trampa ni cartón.

Recuerdo definirlos como nuestros Redd Kross particulares, y a buen seguro que con temas como “I shot John Basilone”, la comparación siga teniendo vigencia. Destaca también la vertiente más pop de “Morning papers”, recordando a los Stone Temple Pilots más coloristas, o el riff inapelable de la inicial “The sight of it”.

Una producción pulida y rocosa en manos de Fernando Pardo (Sex Museum, Los Coronas) ensalza un sonido que también sabe jugar con recovecos interesantes como el desarrollo instrumental robusto de “Alexander The Great”, la sonoridad grunge de “Summer tears” o el saxo desbocado de “The Trip”. Mucha verdad en tiempos de plástico.

Escucha Love Division – Ultraviolence