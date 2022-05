Morrissey estrena su nuevo single en directo, ‘I Am Veronica’

Morrissey vuelve a los escenarios y este fin de semana estará encabezando el impresionante Cruel World de Los Angeles, que estaremos cubriendo en Muzikalia.

El artista británico volvía a actuar en directo con la misma banda de sus últimas presentaciones en vivo el pasado año, donde han incorporado al bajista colombiano Juan Galeano Toro (miembro de Diamante Eléctrico) y donde ha vuelto su guitarrista Alain White, responsable de algunas de las mejores composiciones de su carrera. Su primer concierto en Phonenix trajo algunas sorpresas. Por un lado la recuperación de algunos temas de su fantástico Your Arsenal (1992), la interpretación de dos canciones del que fuera su último disco, además de temas menos habituales en su repertorio e incluso, alguna cara B de su etapa en The Smiths.

Estas fueron las canciones interpretadas por Morrissey en Phoenix:

We Hate It When Our Friends Become Successful

Disappointed

Knockabout World

Once I Saw The River Clean

Never Had No One Ever

Alma Matters

Little Man, What Now?

Everyday Is Like Sunday

I Am Veronica

Half A Person

The Loop

I Know It’s Over

Suedehead

Have-A-Go Merchant

Irish Blood, English Heart

Rubber Ring

First Of The Gang To Die

Jack The Ripper

BIS

Sweet And Tender Hooligan

Entre las novedades se incluía también “I Am Veronica”, que será primer single del que será su nuevo disco, anunciado el pasado año en su web oficial. Bonfire Of Teenagers (Hoguera de adolescentes) se abrirá con ese tema, que fue presentado con su habitual sentido del humor (negro): “Es difícil de creer, pero vamos a lanzar un nuevo single. Espero que os guste y si no es así, deberíais morir”.

Escucha ‘I am Veronica’ de Morrissey