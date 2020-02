Morrissey estrena un tercer adelanto de su disco

Morrissey publicará I Am Not A Dog On A Chain el próximo 20 de marzo. El sucesor de su disco de versiones California Son (2019) y el discreto Low In High School (2017), vuelve a estar producido por Joe Chiccarelli y según define el artista: “Contiene lo mejor de mí… demasiado bueno para ser verdad… demasiado cierto para ser considerado bueno…”.

Ya habíamos escuchado dos de sus canciones, “Bobby, Don’t You Think They Know?”, una pieza que deja a un lado el pop de guitarras con el que nos estaba acostumbrando en los últimos tiempos y ahonda en la experimentación, con una gran producción. En la canción sorprendía la presencia como segunda voz de Thelma Houston, cantante estadounidense de soul, R&B y música disco que da un contrapunto interesante a la voz de Mozz. Además, conocimos “Love Is on Its Way Out”, que ahondaba en una novedosa producción y que nos devuelve al que fuera vocalista de The Smiths en esos medios tiempos que tan bien factura.

Hoy llega una tercera canción de Morrissey, “Knockabout World”, que nos recuerda a los temas facturados a raíz de su debut a finales de los 80, al tono que tenían ciertas piezas de Viva Hate (1988) o Bona Drag (1990), pero con un sonido actualizado, eso sí. En apenas tres semanas podremos descubrir el resultado final