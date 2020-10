Nick Cave. Letras. Obra lírica completa 1978-2019 (Libros del Kultrum)

La carrera de Nick Cave (Warracknabeal, Victoria, Australia, 1957) durante en las cuatro últimas décadas, nos ha dejado un buen puñado de razones para concederle un merecido hueco entre los artistas más icónicos de la historia de la música popular. En su evolución como autor no ha dejado de explorar y ahondar en diferentes estilos y referencias. Algo que se ha visto plasmado en las personales y brillantes letras que acaba de recopilar la editorial Libros del Kultrum en el obligado volumen Nick Cave. Letras. Obra lírica completa 1978-2019.

Tras varias publicaciones en 2001, 2007 y 2019 llega por fin la edición bilingüe de las canciones comprendidas entre los años 1978-2019 que el cantante, pianista, compositor y escritor ha ido regalándonos en cada uno de los discos de sus diferentes proyectos, tanto en solitario como de The Birthday Party o Grinderman, sin olvidar su largo y fructífero periplo junto a The Bad Seeds, que a pesar de sus distintas mutaciones, continúan acompañándole estos días.

Más de cuarenta años en los que el australiano nos ha llevado por terrenos oscuros y sofocantes, desde esos salivazos de post-punk de sus inicios, hasta convertirse en el crooner que es en la actualidad; un artista lírico y reflexivo que transforma sus discos y presentaciones en toda una liturgia. Su universo lírico es rico y variado y bebe de un buen número de fuentes. Desde el antiguo testamento tan presente en toda su obra, a ese sentimiento universal que es el amor, sin olvidar la violencia más explícita, la carne, el perdón o últimamente la pérdida -un trayecto no deseado que fue propiciado por el triste fallecimiento de su hijo Arthur hace algunos años, que le llevó a exorcizar sus demonios y la mayor de las tristezas a través de la creatividad-.

Todo eso cabe en este libro imprescindible tan propicio para viajar por todos los rincones a los que Cave nos ha llevado en este tiempo, por cada disco, cada cara B o tema inédito. Transitaremos por los ambientes sórdidos y siniestros de su debut en compañía de personajes poco recomendables, pondremos letra a esos episodios de blues rock intenso que nos mostraba The First Born Is Dead (1985), pero también disfrutaremos del humor sarcástico que había en algunos pasajes de obras como Your Funeral… My Trial (1986). Tendremos una nueva oportunidad de disfrutar de piezas maestras como Tender Prey (1988) a través de esas historias únicas a medio camino entre John Lee Hooker y el rock más pantanoso.

Entraremos de lleno en los 90 con el trío de ases conformado por The Good Son (1990), Henry’s Dream (1992) y esa oda al amor que fue Let Love In (1994), momento en el que empieza a emparentarse con Leonard Cohen, a sonar más melódico y a su vez, va cimentando su particular estilo a base de contundentes composiciones inmortales que muestran su evolución como compositor. Volveremos a recrearnos con las turbias narraciones sobre asesinatos de Murder Ballads (1996) y del tono reposado del genial The Boatman’s Call (1997).

El Nick Cave del siglo XXI llega de la mano del reflexivo No More Shall We Part (2001), con el que el tótem que es hoy en día termina por cimentarse en piezas como Nocturama (2003) o las dos caras de una misma moneda que fue Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus (2004), el rico Dig, Lazarus, Dig!!! (2008) o sus devaneos y desmelenes con Grinderman. En sus últimas páginas podremos asomarnos a las historias más personales y recientes del cantante, especialmente representadas en los exuberantes Skeleton Tree (2016) y Ghosteen (2019), en los que narra rozando lo poético sus personales infiernos.

Nick Cave. Letras. Obra lírica completa 1978-2019 está disponible en Libros del Kultrum