Haim estrenan vídeo dirigido por Paul Thomas Anderson

Haim siguen promocionando su último trabajo, Women In Music Pt. III que llegó tras el segundo álbum, Something To Tell You, lanzado en julio de 2017.

Este nuevo disco, producido por Danielle Haim, Ariel Rechtshaid y Rostam Batmanglij se ha convertido en una de las sensaciones de este accidentado 2020.

El nuevo sencillo de Haim, “Man From The Magazine” viene acompañado de un vídeo dirigido por Paul Thomas Anderson, grabado en el Canter’s Deli de Los Ángeles que salía en la portada de su disco.