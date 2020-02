‘Moving On’, nuevo videoclip póstumo de Leonard Cohen

“Moving On”, el nuevo vídeo del lanzamiento póstumo nominado al Premio JUNO de Leonard Cohen, Thanks For The Dance, acaba de ver la luz.

El vídeo de Laure Prouvost y el colaborador Ciarán Wood, es un homenaje cargado de imágenes a la isla griega de Hydra, un refugio que Leonard Cohen ha llevado en su corazón durante toda su vida.

“Hay un nostálgico romance mediterráneo en la música y la interpretación vocal”, dijo Adam Cohen, hijo del músico fallecido y productor de Thanks For The Dance, en una entrevista reciente. “Queríamos conjurar los recuerdos del narrador de Hydra, Grecia, devolverlo a la casa donde escribió ‘Bird On A Wire’ con la presencia fantasmal de Marianne en la habitación contigua”.

A través del rodaje en primera persona, Prouvost, que recientemente representó a Francia en la Bienal de Venecia, ofrece al espectador la sensación de que camina tras los pasos del músico, por una isla cortejada por el profundo azul del mar Egeo, y en su mayor parte, sin la marca del paso del tiempo.

Publicado el año pasado y nominado a un Premio JUNO 2020 al ‘Álbum del año de música alternativa para adultos’, Thanks For The Dance es la cosecha inesperada de nuevas canciones del maestro. En colaboración con el productor Adam Cohen, amigos y otros músicos se reunieron para apoyar y completar el trabajo que Leonard había comenzado, consiguiendo hacer un álbum que refleja los sonidos de su catálogo a la vez que se mantiene innovador, actual y sorprendente.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, Nowness publicó la serie: Thanks for the Dance: Artistic Responses to Leonard Cohen. Cada uno de los vídeos ofrece una representación única y diferente de la música, una interpretación de las imágenes de la vida y las letras de Cohen; un trabajo profundamente personal para cada uno de los cineastas que la han creado.