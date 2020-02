Liam Gallagher ficha a Eric Cantona para su nuevo vídeo

Liam Gallagher empezó el año liándola al sugerir la vuelta de Oasis para 2022 en la que implicaba a su hermano Noel, que tardó poco en desmentirlo. “Tengo la intención de retirarme como solista después de mi tercer álbum ya que acabo de recibir una llamada de mi hermano rogándome que inicie Oasis nuevamente en 2022. Si crees en la vida después del amor, vamos, ya sabes”. Al final nada, lo de siempre.

Al final, el pequeño de los Gallagher continúa promocionando su último trabajo, Why Me? Why Not. La continuación de As You Were ha vuelto a contar con Greg Kurstin para escribir algunas de sus composiciones y es un sugerente compendio de temas rockeros.

Para el vídeo de “Once”, Liam Gallagher ha contado con Eric Cantona, actor y ex delantero del Manchester United, su equipo rival ya que recordemos él es un fan irredento del Manchester City que hoy entrena Guardiola. Sobre esta colaboración el vocalista de Oasis afirma: “Estoy absolutamente encantado de tener a Eric Cantona, el último futbolista de Rock n roll, protagonizando mi video de “Once”. Canciones como esta no aparecen con mucha frecuencia y tampoco los jugadores de fútbol como él LG x”. Y Cantona afirmaba en sus redes sentirse orgulloso de haber participado en el vídeo y agradecía a Liam, Debbie y Charlie.

Os dejamos con el vídeo:

Liam Gallagher estará actuando en la nueva edición del FIB.