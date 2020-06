Entrevistamos a La Pegatina

Hoy charlaremos con uno de los grupos más internacionales de nuestro país, La Pegatina. El pasado 2019, la banda nos sorprendía con la celebración de sus 16 años con un recopilatorio de sus mejores canciones y un DVD documental de 45 minutos.

Este 2020 nos presentarán su nuevo disco y tenían previsto hacer una gira de pabellones por España que tendrá que esperar para más adelante. Hoy Adriá (Vocalista y compositor), nos contará más sobre la historia de la banda y sus futuros proyectos.

“La música es sanadora, cuando te pones a cantar se te olvida todo, y eso a nosotros también nos sirve. Si tenemos un día de mierda yo lo que más quiero en el mundo es subirme a un escenario”

Las primeras líneas las suelo dejar para hablar un poco de la historia de la banda y de sus vivencias. ¿Cuándo surge La Pegatina? ¿En tu caso cuando empezaste en el mundo de la música?

Bueno bien, empecé con esto ya directamente porque bueno estaba estudiando para selectividad y Rubén y Ovidi estaban con la guitarra así molestando a los que intentábamos estudiar y nada nos conocimos así un poco. Somos del mismo pueblo, pero empezamos ese verano a salir y conocer grupos que estaban tocando así mestizo en el momento de plena inmigración a Barcelona de Sudamérica y del norte de África y se ponían a tocar por las calles y así empezamos a conocer el mundo mestizo de la música y nos moló mucho y empezamos nosotros también a hacer temas, básicamente.

Recientemente en 2019, lanzasteis un álbum recopilatorio para celebrar vuestro 16 cumpleaños, en el que también incluíais un documental sobre la banda. ¿Cómo surgen las ideas de hacer un recopilatorio y un documental? ¿Cuál ha sido el recibimiento por parte del público? ¿Por qué elegisteis los 16 años y no otra fecha para celebrarlo?

Bueno porque creíamos que era el momento, y al final para ser un recopilatorio celebramos muchas cosas, cada año hay que celebrarlo. Y la verdad es que era un momento en el que queríamos sacar tres temas nuevos y que nunca habíamos tenido ningún recopilatorio, y dijimos “bueno pues habrá que celebrarlo de alguna manera”. Y fuimos a hacer un recopilatorio y ya que estamos pues vamos a celebrar la fecha de los 16 años que es la que tocaba este año, pero porque el año pasado habíamos celebrado los 15 con el disco de oro nunca y dijimos bueno este los 16, ¿por qué tiene que ser múltiplo de 5? (Risas).

¿Este recopilatorio marca un antes y un después en la historia de la banda? ¿Cómo ves la evolución de la banda al escuchar las canciones más antiguas y las del último álbum?

Ya que somos un grupo que no para de crecer, y cada año crece un poquito más, cada año significa un antes y un después. La verdad es que no sentimos que haya un momento en el que digamos “pues esto se ha disparado”. Siempre hemos ido creciendo poco a poco, no creo que esto le pase a mucha gente, pero nosotros funcionamos así y cada día tenemos un poco más de adeptos, y el recopilatorio sirve para todos los que se han unido últimamente, de repente vayan a los hits y no se tengan que escuchar los seis o siete discos para elegir las canciones que más les gustan, dijimos “bueno, pues estas son las que suelen gustar más”, hacen un resumen rápido de lo que a la gente le gusta de La Pegatina.

Cada año tocamos mejor, las canciones son mejores y las letras son mejores, y piensa que empezamos con 18 años y que no habíamos tocado nunca, y que es muy fácil evolucionar de esta manera. Hay bandas en las que ya todos tocan de puta madre y nosotros empezamos como empezaban las bandas en aquella época, un grupo de colegas que no tienen ni idea y que va creciendo y mola que si te pones a escuchar desde el primer disco y vas más hacia la actualidad notas un montón la evolución. Yo creo que eso también puede ayudar, porque si hay grupos que también lo han hecho, ¿por qué no nosotros?

En cuanto a vuestro último álbum ‘Ahora o nunca’, ha sido todo un éxito de ventas y con una excelente recepción tanto por parte del público como de la prensa especializada. ¿Cómo han sido estos casi dos años de gira con este disco? ¿Creéis que es vuestro mejor álbum hasta la fecha?

Eso siempre depende, siempre piensas que estás en tu mejor momento y nosotros creo que siempre estamos en nuestro mejor momento. La verdad que ya después de 17 años te sientes que aun somos súper jóvenes porque empezamos jóvenes y que estamos en un punto de madurez muy guay como para atrevernos a hacer de todo, que eso nos mola y que la gente ha entendido que el grupo no tiene límites a nivel estilístico y que la esencia está ahí.

Estos dos años la verdad que han sido muy guays porque gracias a este disco hemos empezado a sonar en la radio y así y se ha notado un montón. Gente que venía sin saber lo que era La Pegatina, y de repente se ha dado cuenta que le gustaba y por eso las consecuencias de hacer el recopilatorio, porque con el último disco nos ha conocido mucha gente y fue como bueno pues vamos a ponérselo fácil.

Casi todas las canciones, tanto de este álbum como del resto son temas de fiesta, de celebración. ¿En qué os inspiráis para componer las letras? ¿Componéis todos los miembros del grupo o solo tu Adriá? ¿Cómo se sale al escenario a dar este mensaje de positividad los días en los que estas triste? ¿Es difícil a veces realizar este trabajo?

Yo hago la mayoría sí, lo que pasa es que no creo que todas las letras sean así de buen rollo, la música si que lo es, porque la música nos gusta más animada, pero las letras igual no son ya tan animadas. Cuando nos juntamos nos gusta pasárnoslo bien y nos gusta mucho la música latinoamericana y la juntamos con la rumba de aquí y con el Ska y con cosas que nos molan para hacer fiesta. Luego las letras no tienen porque ser positivas, sí que hay alguna de querer echar una mano a la gente, que cambie el chip, ¿por qué preocuparse tanto?

Lo que pasa es que la música es sanadora, cuando te pones a cantar se te olvida todo, y eso a nosotros también nos sirve. Si tenemos un día de mierda yo lo que más quiero en el mundo es subirme a un escenario, porque cantando se me pasa todo. Entonces es guay tanto para el público como para nosotros cantar las canciones que hacen que te recuperes de cualquier cosa que te haya pasado.

A lo largo de estos 16 años de carrera habéis colaborado con artistas de la talla de Eva Amaral, Ska-P y Txarango, entre muchos otro. En este último disco hay una colaboración que me ha volado completamente la cabeza, y es vuestra canción “Y Volar” con Los Caligaris ¿Cómo surgen todas estas colaboraciones con estos pedazos de artistas? ¿Cómo surgió la colaboración con Los Caligaris?

Los Caligaris es un grupo con el que llevamos 4 o 5 años coincidiendo. De hecho, es la tercera canción que hacemos con ellos, no es algo tan raro porque ya hicieron un tema con nosotros, incluso ellos cantando en catalán, “Malifeta”, que es un tema de Revulsiu. Luego nosotros hicimos con ellos “Que corran”, de su disco y entonces dijimos “bueno vamos a hacer una para el nuevo disco que luego podamos tocar”, para que ellos no tuvieran que tocar en catalán tampoco, que era un percal, pero les gustó, ellos querían probar. Entonces salió esta canción y el productor nos preguntó si les conocíamos y les dijimos que por supuesto, y llevamos pues 5 años o así girando cada año juntos por México y España. Hubo un tiempo que hicimos un mes entero de gira juntos cada día, y claro ellos son un montón y nosotros también y entonces se creó una familia ahí muy guay y bueno pues al final mola que las canciones se canten de una convivencia, y de una amistad y una química, eso luego se nota un montón en las canciones.

Hablemos de otros de vuestros famosos proyectos, La Gran Pegatina. ¿Cómo surge esta idea loca de aumentar un grupo ya de por si numeroso? ¿Cuándo se volverá a juntar esta formación?

Bueno, porque éramos muy fans de lo que había montado Manu Chao de una superbanda que se llevó por diferentes festivales del mundo. Siempre habíamos tenido en la cabeza que nos gustaría hacer algo así, y justo teníamos los colegas para hacerlo, era un momento que queríamos probar algo nuevo porque ya estábamos algo cansados de giras en los mismos festivales y decidimos hacer algo diferente que nos dé un poco de aire y sea más entre colegueo y sean 5 meses, y al final nos la jugamos porque hubo un concierto de dos horas y demás, y porque no sabes cómo va a salir algo así. Pero la verdad que estamos muy contentos y por eso también grabamos el DVD en directo aprovechando la ocasión y trabajando con un montón de colegas, a mí me quitó mucha presión que hubiera otros dos cantantes y que ellos también hablaran y cantaran con partes propias. A partir de ahí nos quedamos a Miki que era el guitarrista eléctrico, que lo fichamos para ese proyecto y nos lo quedamos. Y luego, viendo que antes solo teníamos Axel de trompeta y vimos que nos molaba tener un trombón, pues fichamos a un trombonista que venía con nosotros desde hacía un par de años.

No lo sabemos, sí que sabemos que nos gustaría hacer más proyectos así de vez en cuando porque molan y te dan aire. No sabemos si será una Gran Pegatina, o se llamará de otra manera o será otra cosa, con los mismos miembros o no, no sabemos. Pero si que nos gusta hacer proyectos así más locos de vez en cuando.

Sois considerados como una de las bandas referentes de ska y del mestizaje tanto en España como en muchos otros países. ¿Cómo os sentís con estas valoraciones? ¿Os exige mayor presión a la hora de componer y de llevar a cabo vuestras presentaciones en directo?

Lo cierto es que no tengo ninguna presión en ese sentido porque, de hecho, la referencia viene de ahí. Ser referentes es porque uno hace lo que quiere y se juega todo ahí. Yo me siento que nosotros somos un grupo que hacemos lo que queremos y que procuramos trabajar un montón el directo y demás, pero cuando es cuestión de grabar discos y hacer temas así no tenemos ninguna presión y eso es lo que hace que puedan salir cosas diferentes a lo que hace todo el mundo. Cuando uno no tiene límites y no tiene prejuicios pues puede jugar más fácil, sin presión.

Hablando de otro famoso tema, en tu caso Adriá fuiste el artista que compuso ‘La Venda‘. Canción con la que Miki Nuñez representó a España en Eurovisión 2019. ¿Cómo surgió la idea de proponer la canción para representar a España en Eurovisión? ¿Crees que se maltrató a la canción en el festival?

Dentro del festival, yo entiendo que puede gustar o no gustar, y que eso depende de los gustos de la gente, a cada uno le mola lo que le mola y no pasa nada. A mí me propusieron desde la discográfica que si tenía alguna canción así que tenía suelta o que podía funcionar ahí, y envié esta canción que estaba medio haciendo, y de repente les gustó y se la quedaron y ya está. No me planteé en ningún momento si esto era para Eurovisión, no me lo esperaba porque no pensaba que fuera a ser la elegida. Lo que pasa es que sonó la flauta, y a partir de ahí he podido componer para otra gente y demás y se me han abierto un montón de puertas en ese sentido. Con lo que me quedo es que hay charangas en toda España tocándola u orquestas, es decir, se ha convertido un poco en una canción popular. Porque Eurovisión es un día y ya, pero que se quede la canción así es lo que mola.

En este 2020 presentaréis un nuevo álbum, con el que haré una pequeña gira española por diferentes pabellones ¿Qué nos puedes adelantar de este álbum?

Ya hemos hecho 40 canciones y ahora en un par de semanas tenemos que elegir bien entre todas, tenemos un grave problema. Lo que si que estamos pendientes de definir quién será el productor y todas estas cosas, y lo grabaremos en abril-mayo y lo sacaremos en septiembre.

¿Cómo fue la elección de hacer solo 5 fechas en España? ¿Qué se puede encontrar una persona en estos conciertos de La Pegatina que no estuviesen en los shows de la anterior gira?

La cosa es que este verano vamos a hacer festivales por toda Europa y demás, y queremos que la presentación del disco, que saldrá en septiembre, sea hacer como cuatro fechas grandes donde pueda venir todo el mundo y hacer un espectáculo más grande que una sala pequeña donde no te puedes apenas mover. Entonces para que se puedan llenar pues hacemos esas cuatro fechas.

En el último concierto que dimos el año pasado estuvimos probando con audiovisuales y así y es algo que hemos incorporado ya a partir de esta gira. Y bueno, como siempre, nosotros cada año cambiamos el espectáculo para que la gente se encuentre siempre algo diferente y no sabemos aun lo que vamos a hacer porque hasta septiembre no lo vamos a preparar, porque antes tenemos toda la gira por Europa y demás. Entonces, todo a su debido tiempo.