Dawes tienen nuevo disco, dos de sus canciones

Dawes por fin desvelan las canciones de lo que será continuación de su último trabajo, Passwords (2018). El cuarteto californiano liderado por Taylor Goldsmith con quien charlamos el pasado otoño, antes de su visita, ya nos adelantaba que tenían un disco terminado del que empezamos a tener noticias.

Lo nuevo de los norteamericanos llevará por título Good Luck With Whatever y será publicado el próximo 2 de octubre. En él volverán a dar muestra del sonido característico de Dawes, ese rock clásico, ese folk-pop de base acústica elegante y armonías soleadas que nos remite a la escena de Laurel Canyon (Crosby, Stills & Nash, los primeros Neil Young y Joni Mitchell) y por otro esa americana con la vibración soul de Gram Parsons y el romanticismo de The Band.

Ya conocemos dos nuevas canciones del álbum, que contará con nueve cortes, “Who Do You Think You’re Talking To?” y “St. Augustine At Night”: