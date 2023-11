Nation of Language – Strange Discipline ([PIAS])

Nation of Language irrumpieron en nuestra vida hace apenas tres años como otro grupo más con deje retro, sintetizadores ochenteros y aires que les colocaban en algún punto entre OMD y Talking Heads. Nos dejaron un par de discos más que apañados grabados en tiempos del COVID y un carisma en directo que presagiaba lo que ha terminado por llegar en su interesante tercer trabajo, Strange Discipline.

El trío de Brooklyn formado por Ian Richard Devaney, Aidan Noell y Alex MacKay mantienen su amor por el synthpop más clásico -resuenan New Order, Depeche Mode, The Human League…-, pero logran ir más allá captando la energía y la emoción que desprenden sus conciertos, para ofrecernos diez nuevas canciones donde se muestran más accesibles y sólidos que nunca.

Producido por Nick Millhiser de LCD Soundsystem y Holy Ghost!, nos invitan a una fiesta repleta de ganchos rítmicos infalibles. La diversidad de enfoques se manifiesta en la minimalista «Weak In Your Light», así como en contagiosas piezas bailables como «Sole Obsession». Temas en constante movimiento y transformación, que transitan desde el reconocido sencillo que aborda la adicción a los realities, «Too Much Enough», hasta la exploración de la obsesión romántica de «Weak In Your Light» o la urgencia impulsada por las líneas de bajo de Alex MacKay en la notable «Stumbling Still». La inclusión de guitarras en las vibrantes y contemporáneas «Surely I Can’t Wait» y «Swimming In The Shallow Sea» añade capas de complejidad, culminando en la redonda «I Will Never Learn», construida con moldes similares a los que levantaron el sagrado Power, Corruption & Lies (1983).

Este tercer álbum representa un paso de gigante para Nation of Language, que pronto jugarán en la misma liga de Future Islands o MGMT. Su habilidad para fusionar lo clásico con lo contemporáneo, y el huir de la nostalgia, evidencia que nuevos e interesantes cambios de rumbo están por llegar.

Escucha Nation of Language – Strange Discipline