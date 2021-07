Neal Francis lanzará nuevo disco con ATO Records

Bajo mi parecer, el estadounidense Neal Francis se alza, definitivamente, como una de las nuevas sensaciones del cosmos musical y él mismo ha anunciado, de modo oficial, que ha firmado por la reputada discográfica “indie” de Nueva York, ATO Records. Como añadido a dicha noticia, este vocalista y teclista también ha asegurado que, de manera inminente, aparecerá su esperadísimo segundo LP.

A través de su palpitante, imparable y adictivo rock-soul-gospel-funk y con influjos de, entre otros, Allen Toussaint, Dr. John, Leon Rusell, Billy Preston, Elton John o Stevie Wonder, el altamente talentoso Francis ya nos deslumbró, en Otoño de 2019, con su primer trabajo titulado Changes (Karma Chief / Colemine Records); refractando así además, con ese mismo encabezado, que dejaba atrás una tormentosa etapa anterior de su existencia.

Éste mismo álbum contiene dorados cofres del calibre de, por ejemplo, la apasionantísima “This time”, la increíblemente dinámica “She’s a winner”, la muy emotiva “These are the days”, la absolutamente arrolladora y poderosa “Put it in his hands” o el propio corte titular; el cual desprende sublimes y hondas vibraciones. Para ayudar a alcanzar esta estimulante mixtura de sonidos originarios de New Orleans, Chicago y California, colaboraron con el propio Neil intérpretes de la calidad de Sergio Ríos (guitarra y producción), Mike Starr (bajo) o P.J. Howard (batería), por ejemplo.

Después de eso, a primeros de 2020, Neal Francis lanzó un single suelto y aparte denominado “Don’t call me no more”, el cual mantuvo el listón al mismo espléndido nivel de su citada “opera prima”, en solitario, de 8 canciones. Así pues, para este 2021 brotan expectativas de las mejores acerca de esta segunda entrega, de larga duración, creada por este portento nacido en Illinois, en 1989. Haciendo un juego de términos con uno de sus temas: él es un ganador.

Escucha “She’s A Winner de Neal Francis