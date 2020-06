NO SIN MÚSICA volverá en 2021 manteniendo cartel

Desde que se estableció el estado de alarma en nuestro país la organización del Festival NO SIN MÚSICA ha estado siguiendo de cerca la evolución de la pandemia y estudiando todos los escenarios posibles para poder llevar a cabo el festival con las máximas garantías de seguridad e higiene. Se ha intentado todo para poder celebrar la edición 2020 del festival pero es imposible, la situación actual, aunque es mejor no permite llevar a cabo el desarrollo del festival. La decisión ha sido muy dura, pero pensando el público, es lo más honesto. El NO SIN MÚSICA se aplaza a 2021, mantiene cartel con los mismos artistas anunciados y promete más confirmaciones en breve, una de ellas será una gran sorpresa.

La organización comienza a trabajar duro desde ya para 2021y anuncia las nuevas fechas que serán los días 23, 24 y 25 de JULIO de 2021. Además anuncia que muy pronto hará pública una gran sorpresa para no defraudar a su público, será una importante confirmación de un gran artista INTERNACIONAL que se unirá al cartel gaditano.

La organización no quiere pasar por alto recordar que es un importante evento cultural que aporta importantes beneficios económicos a la ciudad así como generadora de empleo. Sus más de 36.000 asistentes avalan este fuerte compromiso del público con el festival y la ciudad de Cádiz.

La apuesta es decidida y para premiar la fidelidad de los asistentes al festival, los abonos ya adquiridos valdrán para el año que viene (la sorpresa que hay preparada revalorizará mucho la inversión actual). Aquellos que quieran solicitar la devolución de los abonos (resolución de contrato) lo podrán hacer desde mañana 24 de junio, se abre el plazo de 14 días para solicitar la devolución de las entradas. El proceso se realizará siguiendo el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, modificado por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se podrá solicitar la devolución de la entrada enviando un correo a: [email protected] donde indicarán los pasos a seguir.

2021 espera celebrar un NO SIN MÚSICA especial, en el emblemático Muelle de Cádiz, donde los amantes de la música vuelvan a reencontrarse porque para la organización es lo más importante.