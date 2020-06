Como cada miércoles, llega el momento de compartir con nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. En ella os presentamos varias canciones, escogidas entre las muchas que llegan a nuestra redacción, siempre de artistas y bandas nuevas, poco conocidas en nuestro país, o que simplemente buscan algo más de proyección para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente está formada por las canciones de Erin Memento, Tony Tunait, Jack Bisonte, The Comdas, Indios y Banqueros, Palmar de Troya, Stay To Sleep, Diamond is Forever, Emilia, Pardo y Bazán y Alba Messa.

Erin Memento – Matarán

Erin Memento es una joven zaragozana de 21 años, compositora, intérprete y graduada en Ingeniería del Sonido y Producción por el Musicians Institute de Los Angeles, California. Durante su estancia en los Estados Unidos participó en varios proyectos musicales junto a The Ivories, metiendo voces en Expectativas de Enrique Bunbury (2017) o en Wired Sessions, de nuevo con Bunbury y Juan Covarrubias. Entre sus influencias, además del famoso cantante aragonés, están Saint Vincent, Bowie, Jack White, Iván Ferreiro, Nacho Vegas o Courtney Barnett. Hace unos meses debutó con el álbum La Noche No Es Para Todos, del que se extrajo como sencillo este “Matarán”, con videoclip dirigido por Ángel Genis.

Tony Tunait – Bella

Tony Tunait, Dr. Agüera (de día) y Mr. Tunait (de noche), es un ubriqueño profesor universitario de psicología en Jaén. Tras pasar por varias bandas en sus inicios, su carrera en solitario cuenta ya con cuatro discos. El último de ellos es Pensión Agustina, producido por Fernando Vacas, disco en el que ha contado con músicos de la movida cordobesa. Entre las estancias de Pensión Agustina se encuentra “Bella”, rumba dedicada a la madre que actúa de antesala del disco.

Jack Bisonte – No drama

Jack Bisonte son, desde 2014, Miky Lagoona y Carlos Amelivia. A principios de este año nos hicimos eco de uno de sus singles, “France Gall”, y de una serie de conciertos que nos imaginamos se habrá visto truncada por el coronavirus. Sin embargo su producción musical no para, y hace unas semanas dieron a conocer un nuevo tema llamado “No drama”, que definen como ‘una aventura hacia un dancehall mid-tempo sin instrucciones, la canción que hubiera compuesto Troye Sivan o Lauv bajo el sol de Miami’.

The Comdas – Lady Mortem

The Comdas es un grupo chileno que te presentamos el pasado año en nuestra sección 7 Minutos al Día. Entonces hacía unos meses que acababan de publicar su primer álbum, titulado Mannequin Music. El segundo single extraído de su debut es “Lady Mortem”, una canción grabada en Martin Studios y mezclada y masterizada en Agartha Studio por el ingeniero José Ignacio Jara. “Lady Mortem” habla sobre la muerte desde su forma más terrenal, hasta su forma más filosófica y espiritual, e imagina a la muerte como una mujer que hace su trabajo. El vídeo fue lanzado hace unos meses y fue realizado por Plano Fijo Producciones y The Comdas en Santiago de Chile.

Indios y Banqueros – Plano americano

Indios y Banqueros es un grupo de Madrid que el verano pasado ya se asomó por nuestra PlayList Emergente con una canción llamada “Baila”, un tema que habla sobre la lucha de la mujer por la igualdad y la superación de estereotipos. Posteriormente, en noviembre, publicaron un EP llamado Tormenta, producido por Carlos René, del que se han extraído un par de singles entre los que se encuentra “Plano americano”. Una canción que acompañan de un vídeo dirigido por Gabriel Pout y que narra la relación tóxica de una pareja en un entorno muy americano.

Palmar de Troya – Dystopian blaster

Palmar de Troya es un grupo andaluz de post-hardcore compuesto por miembros de formaciones como Maine, Gentemayor, Alondra Galopa, Red Passenger o Martina Karsch. La banda se formó en abril del año pasado en Granada y este año han debutado con un álbum de seis temas que lleva el mismo nombre que el grupo, Palmar de Troya. Una propuesta enraizada en el post-hardcore, en inglés y con vocación experimental, entre cuyas influencias citan a Girls Against Boys, Fugazi, Hot Snakes o Milemarker. Una de las canciones que incluye este debut de los granadinos es esta “Dystopian blaster”.

Stay To Sleep – Called loop

Stay To Sleep es un grupo formado por Noe Grimes (voz), Amara Baila (bajo), Tony Linares (batería), María Makia y Christ O. Rodrígues (Guitarras). Se trata de gente con experiencia anterior en diversas bandas como The Dry Mouths, Makia Subversiva, La Taberna del Muerto , EHB o Gata Brass Band. En 2020 han publicado su primer disco, Ethereal, compuesto por 5 cortes entre el dream pop y el shoegaze con aires psicodélicos. Uno de ellos es “Called loop”, una canción que incluimos hoy en nuestra PlayList Emergente de la Semana con este videoclip filmado por Fonsi Spinozza en el entorno de la costa almeriense.

Diamond is Forever – Connection

Diamond is Forever es un grupo sueco formado por Albert Sten, Emil Aspegren y Albert Lorenz. La banda se forma en 2019, cuando Albert S. y Emil coinciden en Gotemburgo tras una temporada en Estocolmo y arrancan un proyecto musical influenciado por la música alternativa de principios de los 80 y el indie rock de décadas posteriores. Más adelante se unió a ellos Albert L., a la guitarra y los teclados. El pasado mes de marzo lanzaron su primer single, “Connection”, al que han seguido posteriormente otros temas como “In frequency” y “Eternity”. Todos ellos puedes escucharlos en el perfil de Spotify del grupo. Para saber más de Diamond is Forever puedes seguirles en Instagram y Facebook.

Emilia, Pardo y Bazán – La herida

Emilia, Pardo y Bazán ya pasaron por nuestra PlayList Emergente de la Semana hace unos meses con su canción “Madriz Central”. El grupo, formado en mayo de 2018 en Talavera de la Reina por Sergio Sanguino, Paula García, Ada Martínez y Pepe Sánchez, regresa a nuestra PlayList Emergente con un nuevo tema llamado “La herida”. Una canción, como ellos mismos nos indican, indicada para un verano “post Covid-19”.

Alba Messa – Tú que vas a hacer

Alba Messa es una artista multidisciplinar, con una extensa trayectoria como actriz y como cantante, de la que te hablamos el año pasado en 7 Minutos al Día con motivo de la publicación de su disco Con Todas Las Consecuencias. Su nueva canción, “Tú que vas hacer”, nace durante el confinamiento a través de un trabajo conjunto, y a distancia, con José Manuel Moles (Luz Casal, Malú, Xuso Jones, Maná, Gemeliers…), coautor y también productor del tema. “Tú que vas hacer” surge de un intercambio de ideas de Alba Messa con su seguidores en redes sociales, y cierra hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana con un vídeo realizado, también a distancia, por Pablo Silva Glez, colaborador de la cantante en anteriores videoclips.