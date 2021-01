Noel Gallagher empieza el año con un tema muy popero

Noel Gallagher arranca 2021 estrenando una nueva canción. Tras un 2020 en el que se dedicó a entregar varios EPs junto a su formación habitual High Flying Birds.

Desconocemos si de momento esta “We’re Gonna Get There in the End” formará parte de lo que podría ser la continuación de Who built the Moon? (2017) que ya podemos disfrutar en su versión demo y en la que descubrimos la faceta más popera de Noel Gallagher.

Por cierto, que su hermano Liam arrancó 2021 con un cariñoso saludo a Noel, pidiéndole a través de Twitter la vuelta de Oasis. La historia de siempre de la que apenas nadie se ha hecho eco, porque nos recuerda demasiado a la de Pedro y el lobo.