Escucha el nuevo sencillo de Nightcrawler, “Painkiller”

Nightcrawler es un destacado músico y productor de música electrónica del que ya te hemos hablado en Muzikalia en varias ocasiones. Surgido de la escena synthwave, en su música combina atmósferas oscuras con ritmos electrónicos. Tras debutar en 2012 con el EP Bassferatu, y atraer la atención internacional con Metropolis (2014), en 2017 publicó el álbum Beware of the Humans al que siguió Visionary en 2020. Nightcrawler ha estado presentado su música en festivales como el Primavera Sound, el SOS 4.8, el In-Edit, el Low Fest, y también en ciudades europeas como Berlín, Londres, Viena o Budapest. En 2019 apareció como uno de los percusores de la escena synthwave en el documental The Rise Of The Synths (narrado por el director de cine y compositor John Carpenter) sobre los orígenes de este movimiento.

Ahora Nightcrawler regresa con su nuevo sencillo titulado “Painkiller”. Una canción inspirada en el universo cyberpunk con un línea rítmica que se mueve en el mid-tempo, matices EBM y grandes dosis de distopía en los sintetizadores. El videoclip oficial que acompaña el lanzamiento ha sido realizado por George Gold Design, quien también se ha encargado del diseño de la portada. El sencillo ha sido editado bajo su propio sello y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Hoy en Muzikalia te presentamos “Painkiller”, el nuevo sencillo de Nightcrawler.