Noel Gallagher’s High Flying Birds versionan a Joy Division

Noel Gallagher’s High Flying Birds visitaron la BBC Radio 2 promocionar su nuevo álbum, Council Skies, que se publica mañana 2 de junio.

El disco es un homenaje a sus raíces y una muestra de su confianza, asunción de riesgos y profundidad emocional. Grabado en el estudio Lone Star Sound Recording de Londres y producido por Noel Gallagher y su colaborador Paul ‘Strangeboy’ Stacey. Cuenta con la participación de Johnny Marr en tres pistas, entre ellas «Pretty Boy» estrenada hace pocos días y deliciosas orquestaciones grabadas en los icónicos Abbey Road Studios. Con una portada creada por el artista amigo de Noel, Pete McKee, Council Skies aborda temas de anhelo juvenil y ambición desenfrenada.

En su sesión en el Piano Room, interpretaron su sencillo «Council Skies» junto a la BBC Concert Orchestra, y también hicieron su propia versión del icónico sencillo de Joy Division de 1980, «Love Will Tear Us Apart». En su entrevista, Gallagher mencionó que había estado interpretando esa canción en casa durante años, pero que no estaba seguro de poder hacerlo en público hasta que logró hacer una versión que le gustó.

Noel Gallagher performing ‘Love Will Tear Us Apart’ by Joy Division. Listen on BBC Sounds ? pic.twitter.com/McUa8x389a — Oasis Mania (@OasisMania) June 1, 2023

Escucha la versión de «Love Will Tear Us Apart» de Joy Division a cargo de Noel Gallagher’s High Flying Birds